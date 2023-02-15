بولندا تعتزم إرسال شحنة جديدة من المساعدات إلى تركيا

أفادت وسائل الإعلام الرسمية في تركيا بأن بولندا تعتزم إرسال شحنة جديدة من المساعدات للمتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا الأسبوع الماضي.



ونقل تليفزيون (تي آر تي وورلد) التركي اليوم الأربعاء عن السفير التركي لدى وارسو جنكيز كامل فرات، قوله "إن بولندا أرسلت فريق إغاثة وأقامت مستشفى ميدانيا مجهزا بالمعدات الطبية والممرضات في تركيا عقب الزلزال".



وأضاف أن فريق الإنقاذ عمل في ولاية أديامان وتمكن من إنقاذ 12 شخصا، ومن المقرر أن يعود غدا إلى بولندا.. معربا عن امتنانه الصادق للجهود التي بذلها الفريق في مساعدة تركيا بجهود الإنقاذ.