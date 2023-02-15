تركيا وسوريا تقتربان من 40 ألف قتيل.. تفاصيل

الأفدح منذ 100 عام

فيما يعتبر أحد أكبر الكوارث الطبيعية في التاريخ الحديث، أودى الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا حتى الآن بحياة أكثر من 40 ألف شخص، وفق ما ذكرت صحيفة فايننشال إكسبريس.



تحطم نحو 200 مبنى بالكامل عندما ضرب زلزال بقوة 7.8 درجة تركيا في 6 فبراير.

وبعد أكثر من أسبوع من عمليات الإنقاذ والبحث ، تم انتشال العديد من الناجين من تحت الأنقاض.

ويوم أمس الثلاثاء، تم إنقاذ تسعة ناجين من تحت الأنقاض في تركيا.

دمرت الكارثة مدنًا في كلا البلدين، تاركة العديد من الناجين بلا مأوى في درجات حرارة شبه ثلجية.

ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الزلزال بأنه "أكثر كارثة دموية منذ تأسيس البلاد قبل 100 عام".

وقال أردوغان إن 105505 أصيبوا نتيجة الزلزال الذي كان مركزًا حول كهرمان ماراعش بتوابعه التي تخطت الألفين هزة.

وفقًا للأرقام الحكومية ، قام أكثر من 1،58،000 شخص بالإجلاء من جنوب تركيا التي دمرها الزلزال.

وحول الرقم الصعب، فقد حذر مسئول أممي من امكانية وصول ضحايا الزلزال القتلى إلى 60 ألف قتيل، وهو الأمر الذي قد يحدث، أو يحدث قريبًا منه، فوصول الضحايا إلى 40 ألف ليس بالأمر الهين، كما يقول مراقبون.

