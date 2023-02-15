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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل طاجن الفريك بالكبد والقوانص.. تعرف عليها

الطريقة لعمل طاجن
الطريقة لعمل طاجن الفريك بالكبد والقوانص

يعد طاجن الفريك من أبرز الأكلات المغذية التى يمكن تقديمها فى فصل الشتاء وفى العزومات المختلفة خاصة أنه بديل جيد للأرز فى ظل غلاء الأسعار.

نقدم لكم  طريقة عمل طاجن الفريك بالكبد والقوانص مع الصلصة والبصل المكرمل بمذاق شهى من خلال وصفة  ام وليد .

  
المقادير لعمل طاجن الفريك بالكبد والقوانص
 

- كوب ونصف فريك منقى ومغسول ومنقوع لمدة ربع ساعة.
- نصف كيلو كبد وقوانص مقطعة صغير.
- شوربة دجاج.
- بصلة مقطعة.
– ثمرة طماطم مبشورة.
- ثمرتان من الطماطم حلقات.
- ملح وفلفل وبهارات.
-3 ملاعق سمن.


الطريقة لعمل طاجن الفريك بالكبد والقوانص

- نشوح البصلة في قليل من السمن حتى يصفر لونها.
- نضيف الكبد والقوانص والملح والتوابل حتى يتغير اللون.
- نضيف الطماطم المبشورة ونهدى النار 15 دقيقة.
- نضيف الفريك بعد ما يصفى من مائه ونستمر في تقليب الخليط على نار هادئة حتى يتشرب صوص الكبد والقوانص.
- نضعه في الطاجن ونضيف عليه الشوربة حتى تغطيه تماما وعلى الوجه حلقات الطماطم ومعلقة سمنة.
- ندخله الفرن ونتركه نصف ساعة حتى ينشف ويكتمل سواه.
- أونتركه على البوتجاز على نار هادئة في حالة عدم توافر طاجن بالمنزل.

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