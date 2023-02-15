بعدما قضت 7 أيام تحت الأنقاض.. شاهد|طفلة تركية تبهر رجال الإنقاذ بكلماتها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، مقطع فيديو مؤثر، يوثق لحظة إنتشال طفلة تبلغ من العمر 11 عام من تحت أنقاض منزلها المدمر جراء الزلزال العنيف الذي ضرب تركيا وسوريا الاسبوع الماضي.

ووفقا لمقطع الفيديو، الذي نشرته شبكة "تركيا الآن"، ظهرت الطفلة في وأثار الكدمات على وجهها وكانت تردد: "أنا أؤمن بالله، بما أن الله موجود كل شي ممكن".

وتفاعل النشطاء والمتابعين بشكل واسع مع الفيديو وأشادوا بإيمانها العميق ، ودعوا الله أن يثبتها ويمن عليها بالشفاء العاجل.

وضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، يوم الاثنين من الاسبوع الماضي، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات وآلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الثلاثاء، عن ارتفاع عدد قتلى زلزال كهرمان مرعش إلى 35.418 شخصا.

وقال أردوغان، إن الزلزالان اللذان ضربا كهرمان مرعش هما الأسوأ في تاريخ البلاد الحديث.

وأضاف أردوغان، أنه تأثر نحو 47 ألف مبنى بالزلزال و سيتم إزالة نحو 20 ألفا منها، مشيرا إلى أن حوالي 98 بالمئة من المنازل المنهارة في الزلزال بنيت قبل عام 1999.

وأردف أردوغان: "سنبدأ ببناء 30 ألف منزل اعتبارا من 1 مارس القادم".



