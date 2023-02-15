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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا والاتحاد الأوروبي تتضامنان مع شعبي تركيا وسوريا في أعقاب الزلازل المدمرة

صدى البلد

   أعربت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي عن تضامنهما مع شعب تركيا وسوريا في أعقاب الزلازل المدمرة الأخيرة وأبرزا التزامهما المشترك بدعم جهود التعافي من تداعيات الكارثة.
جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الالكتروني، اليوم الأربعاء خلال لقاء نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان والأمين العام لخدمة العمل الخارجي الأوروبي ستيفانو سانينو في واشنطن العاصمة.


وبحث الجانبان المخاوف المشتركة بشأن إجراءات الصين الأخيرة مع تجديد تأكيدهما على استمرار دعمهما وتنسيقهما بشأن دعم سيادة أوكرانيا في مواجهة التدخل العسكري الروسي.

 

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