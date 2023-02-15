عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تجفيف الورد.. إليك طرق وخطوات ونصائح الحفاظ على زهور الفلانتين

تجفيف الورد.. إليك
تجفيف الورد.. إليك طرق وخطوات ونصائح الحفاظ على الزهور

 تجفيف الورد، محل بحث من قبل الكثيرات، خاصة بعد انتهاء يوم عيد الحب 2023 والتفكير في أن تجفيف الورد السبيل الوحيد للحفاظ عليه لعدة أشهر وربما سنوات قادمة تحافظ على دوام ذكرى مميزة، سواء في شكل باقة زهور مجففة أو وضعها داخل كتاب كتذكار. 

هناك عدد من الطرق التي يمكنك من خلالها تحسين نتيجة عملية تجفيف الورد في وقت الاستلام إذا كنتِ تخططين بالفعل لتجفيف باقة عيد الحب، منها أن الورود تحفظ جيدا عند تعليقها رأسا على عقب، أو تجفيفها بالهواء، أما إذا كنتِ تبحثين عن طريقة سريعة، يمكنك استخدام الميكروويف أو المقلاة الهوائية بعد نزع الورقات الخضراء منها.

لكل اللي جالهم ورد بعيد الحب.. 6 خطوات تجعله يعيش 7 أيام

سعره 17 ألف جنيه..بوكيه ورد أحمر يثير جدلا بالقاهرة

أبرزها الاهتمام.. 5 نصائح مهمة لاستمرار الحب بين الزوجين

قبل انتهاء الفلانتين.. 10 علامات تكشف لك الحب الحقيقي

فلانتين 2023.. إنسان بزي كائن فضائي يحتفل بالشوراع على دراجته|شاهد

تأسر قلبي بجمالها|شاهد ماذا كتب المصري القديم عن حبيبته وأبرز قصص الحب

تميل الأزهار اللطيفة ذات البتلات أحادية الطبقة والمسطحة، مثل زهور الأقحوان والبابونج، إلى الضغط بشكل أكبر عند تجفيفها داخل كتاب من الأزهار الكبيرة التي تحتوي على العديد من البتلات، أما بالنسبة إلى الأزهار الكبيرة مثل الفاونيا والورود، فيمكن استخدام مجموعة أدوات ضغط الزهور لضمان أن هذه السيقان السميكة مستوية حقا.

ضعي في اعتبارك اللون، حيث يلعب دورا مهما في الضغط، حيث تميل ظلال اللون الوردي والأحمر إلى التلاشي بشكل أسرع بمرور الوقت، بينما تحافظ الأزهار ذات اللون الأصفر والقشدي والبرتقالي على ألوانها الغنية لفترة أطول. 

وأوضحت ماري آن دا مارزو، مؤسِّسة ورئيسة منسق الأزهار، إحدى المؤسسات العالمية، أن طرق تجفيف الورد تعتمد على الزهرة بشكل كبير، لافتة إلى أن بعض أنواع الورد ليست مناسبة تماما لعملية التجفيف الكاملة. 

تجفيف الورد

وعن أفضل طرق تجفيف الورد Rose drying داخل كتاب، فإليك الخطوات وفقا لما نقلته “إندبندنت” البريطانية عن ماري آن : 

1- عند استلامك الورد وأثناء التحضير لوضعه في مزهرية، تأكدي من إزالة أي أوراق نباتية من الزهور قبل وضعها في الماء لضمان حصول الأزهار على أكبر قدر ممكن من الماء حتى تتمكني من تجفيفها في أفضل حالاتها.

2-عند ملء المزهرية بالماء، أضيفي قطرة من المُبيض أو قرص تعقيم للأطفال إلى الماء لإطالة عمر زهورك المقطوفة أكثر "حتى لو كانت باقتك تأتي بالفعل مع أغذية الزهور، فإن القيام بذلك سيساعد في الاحتفاظ بالتصبغ الطبيعي للبتلات ويحافظ عليها في أفضل حالة ممكنة وجاهزة للتجفيف. 

3- أخرجي ورودك جاهزة للتجفيف عندما تكون في أفضل حالاتها وأكثر انفتاحا، حيث إن تركها حتى تموت يعني أنها لم تحفظ بشكل صحيح، ما يقلل من جمالية الباقة الجافة والنضرة.

4- بعدها سوف  تحتاجين إلى "الورد النضر، ومقص، وكتب ثقيلة، وورق عادي، وغراء شفاف، وإطار".

5- يُعد تجفيف الزهور قبل بدء عملية الضغط طريقة رائعة للحفاظ على اللون ومنع العفن والتعفن، لذا يفضل الاحتفاظ بالزهور في مكان دافئ لفترة قصيرة لتشجيعها على فقدان رطوبتها بسرعة.

تجفيف الورد

تجفيف الورد

6- بمجرد تحديد زهورك المفضلة للضغط عليها، قومي بقص السيقان لتكون في أي مكان بين 1-5 سم، حيث تضمن السيقان المشذبة وضعًا أكثر دقة ومسطحا.

7- احصلي على كتاب مقوى ثقيل وضع فيه ورقة من الورق العادي ثم رتبي زهورك على الورق، وتأكد من ترك مسافة كافية بين كل زهرة حتى لا تلمس أي منها الأخرى، وإلا ستلتصق ببعضها البعض.

8- قومي بتغطية الترتيب الخاص بك بورقة ثانية  ثم أغلقي الكتاب وقومي بتكويم المزيد من الكتب في الأعلى لإضافة وزن فوق الزهور ثم انتظري أسبوعين قبل فتح كتابك وإلقاء نظرة خاطفة.

9-هناك طرق لا حصر لها لتقديم الزهور المضغوطة، لكن معظمهم يختارون تأطير باقاتهم المسطحة حديثً في إطار واضح، ومرتبة بذوق، وللقيام بذلك  ثبتي الزهور في مكانها بنقطة صغيرة من الغراء الصافي وانتظر حتى يجف الغراء. يمكنك حتى تزيين حافظة هاتف شفافة باتباع نفس الطريقة.

10- بمجرد أن تقرري كيف ترغب في تقديم الزهور المضغوطة، سواء كانت في إطار أو تستخدم كزينة لملاحظة مزينة بالحب، تأكد من إبعادها عن أشعة الشمس المباشرة، فهذا يساعد الزهور على الاحتفاظ بلونها، كما يمكنك رش الورد المضغوطة ببخاخ شعر غير معطر لتوفير حماية إضافية، وهذا يساعد على بقاء الألوان أكثر إشراقا لفترة أطول ويحمي من أي تدهور مبكر. 

تجفيف الورد

تفاصيل طرق أخرى أسرع لتجفيف الورد

- من الممكن أيضا تجفيف الورود بـ “الجلسرين” عن طريق أخذ ملعقة صغيرة من الجلسرين وخلطها مع ملعقة كبيرة من الماء، ثم ضعي الورود على قطعة قماش نظيفة، ومن ثم صب هذا الخليط على الورود، حيث ستبدأ المتعرقة منها بالجفاف لاحقا.

- يمكنك أيضا تجفيف الورود عن طريق “طلائها بالسيليكون” بتغطية الورود التي تريدين تجفيفها بالسيليكون، ثم وضعها في الميكروويف لمدة دقيقة، ويمكنك تكرير العملية إذا لم تجف الورود.

تجفيف الورد

- ويعد “المجفف” أيضا إحدى طرق تجفيف الورد بعد إزالتها من السيقان، حيث يساعد على امتصاص الرطوبة من بتلات الورد، ما يمنحك تجفيفا أسرع واحتفاظا بالألوان أفضل.

- ويمكنك تجفيف الورود بتعليقها مقلوبة رأسا على عقب في غرفة مظلمة وجافة وجيدة التهوية لكي لا يتدهور شكل الورود ولونها.

وفي كل حالات تجفيف الورد، يلزم الاحتفاظ به بعيدا عن الضوء الساطع ومصادر الحرارة لإطالة عمر الأزهار المجففة، وتجنب المناطق المعرضة لأشعة الشمس المباشرة أو بالقرب من فتحات الحرارة.
 

تجفيف الورد

 

\

 

 

تجفيف الورد كيفية تجفيف الورد خطوات تجفيف الورد تجفيف الورود Rose drying تجفيف الزهور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اختفاء دول كاملة.. خطر يهدد 900 مليون شخص في العالم.. تفاصيل

كيلو الفراخ بـ55 جنيهًا والبانية 120.. مفاجأة قوية في أسعار الدواجن خلال أيام

أسعار الذهب تتراجع من جديد.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

أخبار الرياضة|عرض ضخم من ميلان لضم نجم الأهلي.. وفيريرا غير مقتنع بالصفقة الجديدة

عرض ضخم من ميلان.. فرج عامر يُفجّر مفاجأة بشأن لاعب الأهلي

لضيق الوقت.. الأهالي يطالبون وزير التعليم بإلغاء الامتحانات الشهرية في الترم الثاني

تحول مفاجىء في موقف خطيب المتهمة بقتل والدتها ببورسعيد.. تفاصيل غير متوقعة

عيار 21 يتراجع عن 1700 جنيه لأول مرة منذ شهرين|مفاجأة في أسعار الذهب

ترشيحاتنا

تجفيف الورد.. إليك طرق وخطوات ونصائح الحفاظ على زهور الفلانتين

انزلوا بسرعة.. كواليس تعرض أتوبيس ركاب بطريق أبوسمبل لحريق

طقس شديد البرودة.. معلومات المناخ: استمرار سيطرة المنخفض القطبي على الأجواء

عمر ربيع ياسين يعلن غياب نجم الأهلي عن مواجهة الهلال السوداني

أداء إيجابي لمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

بعد الإمارات.. السعودية تنظم أكبر معرض للصناعات الدفاعية في 2024

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد نجاحها في السعودية.. معلومات لا تعرفها عن مسرحية تشارلي شابلن

علاج الإمساك في دقيقة واحدة وبدون دواء

دخله شاب وخرج عجوز.. براءة مسجون بعد 28 عاما بأمريكا| صور

لكل اللي جالهم ورد بعيد الحب.. 6 خطوات تجعله يعيش 7 أيام

فيديو

بيان عاجل من الأرصاد بسبب الطقس .. وتعطيل الدراسة في الإسكندرية

آية عبد الله: الحب ليس له تاريخ معين.. فيديو

عارضة أزياء.. اليوتيوبر عمرو راضي يتقدم لخطوبة حبيبته داخل السينما

تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم واستقرار الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

اﻟﻤﺰﻳﺪ