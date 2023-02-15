تجفيف الورد.. إليك طرق وخطوات ونصائح الحفاظ على زهور الفلانتين

تجفيف الورد، محل بحث من قبل الكثيرات، خاصة بعد انتهاء يوم عيد الحب 2023 والتفكير في أن تجفيف الورد السبيل الوحيد للحفاظ عليه لعدة أشهر وربما سنوات قادمة تحافظ على دوام ذكرى مميزة، سواء في شكل باقة زهور مجففة أو وضعها داخل كتاب كتذكار.

هناك عدد من الطرق التي يمكنك من خلالها تحسين نتيجة عملية تجفيف الورد في وقت الاستلام إذا كنتِ تخططين بالفعل لتجفيف باقة عيد الحب، منها أن الورود تحفظ جيدا عند تعليقها رأسا على عقب، أو تجفيفها بالهواء، أما إذا كنتِ تبحثين عن طريقة سريعة، يمكنك استخدام الميكروويف أو المقلاة الهوائية بعد نزع الورقات الخضراء منها.

تميل الأزهار اللطيفة ذات البتلات أحادية الطبقة والمسطحة، مثل زهور الأقحوان والبابونج، إلى الضغط بشكل أكبر عند تجفيفها داخل كتاب من الأزهار الكبيرة التي تحتوي على العديد من البتلات، أما بالنسبة إلى الأزهار الكبيرة مثل الفاونيا والورود، فيمكن استخدام مجموعة أدوات ضغط الزهور لضمان أن هذه السيقان السميكة مستوية حقا.

ضعي في اعتبارك اللون، حيث يلعب دورا مهما في الضغط، حيث تميل ظلال اللون الوردي والأحمر إلى التلاشي بشكل أسرع بمرور الوقت، بينما تحافظ الأزهار ذات اللون الأصفر والقشدي والبرتقالي على ألوانها الغنية لفترة أطول.

وأوضحت ماري آن دا مارزو، مؤسِّسة ورئيسة منسق الأزهار، إحدى المؤسسات العالمية، أن طرق تجفيف الورد تعتمد على الزهرة بشكل كبير، لافتة إلى أن بعض أنواع الورد ليست مناسبة تماما لعملية التجفيف الكاملة.

تجفيف الورد

وعن أفضل طرق تجفيف الورد Rose drying داخل كتاب، فإليك الخطوات وفقا لما نقلته “إندبندنت” البريطانية عن ماري آن :

1- عند استلامك الورد وأثناء التحضير لوضعه في مزهرية، تأكدي من إزالة أي أوراق نباتية من الزهور قبل وضعها في الماء لضمان حصول الأزهار على أكبر قدر ممكن من الماء حتى تتمكني من تجفيفها في أفضل حالاتها.

2-عند ملء المزهرية بالماء، أضيفي قطرة من المُبيض أو قرص تعقيم للأطفال إلى الماء لإطالة عمر زهورك المقطوفة أكثر "حتى لو كانت باقتك تأتي بالفعل مع أغذية الزهور، فإن القيام بذلك سيساعد في الاحتفاظ بالتصبغ الطبيعي للبتلات ويحافظ عليها في أفضل حالة ممكنة وجاهزة للتجفيف.

3- أخرجي ورودك جاهزة للتجفيف عندما تكون في أفضل حالاتها وأكثر انفتاحا، حيث إن تركها حتى تموت يعني أنها لم تحفظ بشكل صحيح، ما يقلل من جمالية الباقة الجافة والنضرة.

4- بعدها سوف تحتاجين إلى "الورد النضر، ومقص، وكتب ثقيلة، وورق عادي، وغراء شفاف، وإطار".

5- يُعد تجفيف الزهور قبل بدء عملية الضغط طريقة رائعة للحفاظ على اللون ومنع العفن والتعفن، لذا يفضل الاحتفاظ بالزهور في مكان دافئ لفترة قصيرة لتشجيعها على فقدان رطوبتها بسرعة.

تجفيف الورد

تجفيف الورد

6- بمجرد تحديد زهورك المفضلة للضغط عليها، قومي بقص السيقان لتكون في أي مكان بين 1-5 سم، حيث تضمن السيقان المشذبة وضعًا أكثر دقة ومسطحا.

7- احصلي على كتاب مقوى ثقيل وضع فيه ورقة من الورق العادي ثم رتبي زهورك على الورق، وتأكد من ترك مسافة كافية بين كل زهرة حتى لا تلمس أي منها الأخرى، وإلا ستلتصق ببعضها البعض.

8- قومي بتغطية الترتيب الخاص بك بورقة ثانية ثم أغلقي الكتاب وقومي بتكويم المزيد من الكتب في الأعلى لإضافة وزن فوق الزهور ثم انتظري أسبوعين قبل فتح كتابك وإلقاء نظرة خاطفة.

9-هناك طرق لا حصر لها لتقديم الزهور المضغوطة، لكن معظمهم يختارون تأطير باقاتهم المسطحة حديثً في إطار واضح، ومرتبة بذوق، وللقيام بذلك ثبتي الزهور في مكانها بنقطة صغيرة من الغراء الصافي وانتظر حتى يجف الغراء. يمكنك حتى تزيين حافظة هاتف شفافة باتباع نفس الطريقة.

10- بمجرد أن تقرري كيف ترغب في تقديم الزهور المضغوطة، سواء كانت في إطار أو تستخدم كزينة لملاحظة مزينة بالحب، تأكد من إبعادها عن أشعة الشمس المباشرة، فهذا يساعد الزهور على الاحتفاظ بلونها، كما يمكنك رش الورد المضغوطة ببخاخ شعر غير معطر لتوفير حماية إضافية، وهذا يساعد على بقاء الألوان أكثر إشراقا لفترة أطول ويحمي من أي تدهور مبكر.

تجفيف الورد

تفاصيل طرق أخرى أسرع لتجفيف الورد

- من الممكن أيضا تجفيف الورود بـ “الجلسرين” عن طريق أخذ ملعقة صغيرة من الجلسرين وخلطها مع ملعقة كبيرة من الماء، ثم ضعي الورود على قطعة قماش نظيفة، ومن ثم صب هذا الخليط على الورود، حيث ستبدأ المتعرقة منها بالجفاف لاحقا.

- يمكنك أيضا تجفيف الورود عن طريق “طلائها بالسيليكون” بتغطية الورود التي تريدين تجفيفها بالسيليكون، ثم وضعها في الميكروويف لمدة دقيقة، ويمكنك تكرير العملية إذا لم تجف الورود.

تجفيف الورد

- ويعد “المجفف” أيضا إحدى طرق تجفيف الورد بعد إزالتها من السيقان، حيث يساعد على امتصاص الرطوبة من بتلات الورد، ما يمنحك تجفيفا أسرع واحتفاظا بالألوان أفضل.

- ويمكنك تجفيف الورود بتعليقها مقلوبة رأسا على عقب في غرفة مظلمة وجافة وجيدة التهوية لكي لا يتدهور شكل الورود ولونها.

وفي كل حالات تجفيف الورد، يلزم الاحتفاظ به بعيدا عن الضوء الساطع ومصادر الحرارة لإطالة عمر الأزهار المجففة، وتجنب المناطق المعرضة لأشعة الشمس المباشرة أو بالقرب من فتحات الحرارة.



تجفيف الورد

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