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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتي بالبنوك اليوم الخميس 16-2-2023

صدى البلد

يقدم موقع صدى البلد  أسعار صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس 16 فبراير  2023 وفقا لاخر تحديث .

أسعار صرف الدرهم الإماراتي اليوم


سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 8.14جنيه للشراء و8.15 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي 


استقر سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي المصري عند 8.32جنيه للشراء و8.34 جنيه للبيع.

سجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (المصرف العربي الدولي،المشرق،HSBC) نحو 8.31 جنيه للشراء و 8.34  جنيه للبيع.
 

أسعار الدرهم الإماراتي في مصر


وبلغ الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري فى بنوك ( قناة السويس والإسكندرية، الاستثمار العربي، البنك التجاري CIB،كريدى اجريكول، فيصل الإسلامي)نحو 8.30 جنيه للشراء و 8.34  جنيه للبيع.

وبلغ الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه المصري في بنوك ( البنك الأهلي المصري ، بنك مصر )نحو 8.29 جنيه للشراء و 8.31  جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم  فى بنك الإمارات دبي الوطني و المصري لتنمية الصادرات 8.29 جني للشراء و8.34 جنيه للبيع، وفي  بنك قطر الوطني نحو 8.28 جنيه للشراء و 8.34 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك بلوم نحو 8.27 جنيه للشراء و 8.34 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاربعاء فى بنك ابوظبي التجاري نحو 8.26 جنيه للشراء و 8.34 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدرهم مقابل الجنيه


وسجل الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه المصري اليوم فى بنك التنمية الصناعية نحو 8.05 جنيه للشراء 8.11 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاربعاء فى بنك الكويت الوطني نحو 8.23 جنيه للشراء و 8.38 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى ميد بنك نحو 8.18 جنيه للشراء و 8.34 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم  في المصرف المتحد نحو 8.14 جنيه للشراء و8.38 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي 


يقدم مصرف أبوظبي الاسلامي  أعلى سعر شراء الدرهم الإماراتي مسجلا 8.32 جنيه وفقا لاخر تحديث لسعره بالبنوك المصرية .

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