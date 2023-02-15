عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة العالمية تعلن قرب نهاية فيروس كورونا

منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية

قال المدير العام لـ منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الأربعاء، إن الأدوات المتاحة للحكومات يجب أن تجعل من الممكن إنهاء جائحة فيروس كورونا هذا العام.

وأضاف جيبريسوس، في إفادة صحفية: "لقد انخفض عدد الوفيات وحالات فيروس كورونا حول العالم هذا الشهر.. ومع وجود الأدوات المتوفرة لدينا لمكافحته، فنحن قادرون علي إنهاء وباء فيروس كورونا هذا العام”.

وفي وقت سابق، أعلنت جمهورية الصين الشعبية، إن وباء فيروس كورونا حقق مناعة قطيع مؤقتة تحميها، وأن تفشي الوباء يقترب من نهايته.

وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية في الصين، أن السلطات وافقت على نوعين من الأدوية الفموية تم تطويرهما محليا لمرضى “كوفيد-19” الذين يعانون من أعراض خفيفة.

الرئيس السوري يوافق على طلب الصحة العالمية بفتح المزيد من المعابر الحدودية

الصحة العالمية بسوريا: الوضع مأساوي .. وسقوط 5800 ضحية نتيجة الزلزال |فيديو

وقالت الإدارة في بيان على موقعها على الإنترنت إن الأدوية المستخدمة في علاج المرضى البالغين المصابين بعدوى خفيفة إلى معتدلة من كوفيد -19 طورتها مجموعة سيمسير الدوائية (2096.HK) ووحدة من شركة شنجهاي جونشي بيوساينسز كو ليمتد.

كورونا فيروس كورونا منظمة الصحة العالمية الصحة العالمية جيبريسوس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قيد منسي وبلحاج وشبانة بالزمالك.. مفاجأة لـ مشجعي الأبيض |فيديو

وفاة لاعب ملاكمة بالضربة القاضية في ختام بطولة الجمهورية بطنطا

كيلو الفراخ بـ55 جنيهًا والبانية 120.. مفاجأة قوية في أسعار الدواجن خلال أيام

الحكومة تحاصر العشوائيات.. تحرك جديد لتطوير 3 مناطق غير مخططة وهذه أشهرها

عاجل.. كاف يتمسك بقراره بإقامة مباراة الهلال السوداني والأهلي بدون جمهور

أخبار الرياضة|عرض ضخم من ميلان لضم نجم الأهلي.. وفيريرا غير مقتنع بالصفقة الجديدة

لازم تخافوا.. شوبير يثير قلق الأهلاوية على بطولة الدوري

اختفاء دول كاملة.. خطر يهدد 900 مليون شخص في العالم.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

استطلاع: ارتفاع نسبة الأمريكيين الراغبين في تقليل الهجرة

أوكرانيا تعلن رصد 6 مناطيد مجهولة فوق العاصمة كييف

الرئيس السوري يوافق على طلب الصحة العالمية بفتح المزيد من المعابر الحدودية

3 دوافع.. إعلان عاجل من مجموعة فاجنر الروسية بشأن باخموت

بسبب إعلان أمريكي.. الذهب يتراجع ويتكبد خسائر كبيرة

بيان عاجل من الناتو بشأن انضمام أوكرانيا إلى الحلف

مفاجآت مدوية.. "هيرش" يكشف سبب تفجير أمريكا لـ نورد ستريم بأمر بايدن

فضيحة مدوية.. زيلينسكي يمنح وحدة عسكرية بالجيش الأوكراني لقب “نازي”

ترشيحاتنا

باخموت تعاني.. إعلان صادم من زيلينسكي بشأن الحرب

بعد إنقاذها بـ228 ساعة|سيدة تركية تجلس بجانب الحطام وتقرأ القرآن لإخراج ذويها

إنقاذ مسنّة تركية من تحت ركام مبنى بعد 212 ساعة على وقوع الزلزال

الجيش الأمريكي يعلن تصفية مسئول كبير بتنظيم داعش الإرهابي بسوريا

الرئيس : كامل الدعم لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الثلاثية

لو معاك 80 ألف جنيه .. إليك أحسن 5 سيارات مستعملة| صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرهما التريند.. عمرو راضي لخطيبته هدير النحاس: كنت مخبيكي في قلبي

في اليوم العالمي لسرطان الأطفال.. علامة غريبة تكشف عن الأعراض

العنكبوت عمل فيها خروف..مصير مسجون حاول الهروب في بوليفيا.. صور

فهمتوا غلط.. بلوجر يثير الجدل برفقة عمرو راضي وهدير النحاس

فيديو

محتار.. في أي بطولة يشارك الأهلي دوري السوبر الأفريقي أم البطولة العربية؟

مش لاحقين .. هل تلغي التعليم الامتحانات الشهرية بالترم الثاني

زلزال مصر ولبنان.. العالم الهولندي يجدد تحذيراته ويستشهد بحركة الكواكب

لا تعليق.. ماذا قالت محامية الفتاة قاتلة والدتها في بورسعيد "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

اﻟﻤﺰﻳﺪ