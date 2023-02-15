الصحة العالمية تعلن قرب نهاية فيروس كورونا

قال المدير العام لـ منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الأربعاء، إن الأدوات المتاحة للحكومات يجب أن تجعل من الممكن إنهاء جائحة فيروس كورونا هذا العام.

وأضاف جيبريسوس، في إفادة صحفية: "لقد انخفض عدد الوفيات وحالات فيروس كورونا حول العالم هذا الشهر.. ومع وجود الأدوات المتوفرة لدينا لمكافحته، فنحن قادرون علي إنهاء وباء فيروس كورونا هذا العام”.

وفي وقت سابق، أعلنت جمهورية الصين الشعبية، إن وباء فيروس كورونا حقق مناعة قطيع مؤقتة تحميها، وأن تفشي الوباء يقترب من نهايته.

وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية في الصين، أن السلطات وافقت على نوعين من الأدوية الفموية تم تطويرهما محليا لمرضى “كوفيد-19” الذين يعانون من أعراض خفيفة.

وقالت الإدارة في بيان على موقعها على الإنترنت إن الأدوية المستخدمة في علاج المرضى البالغين المصابين بعدوى خفيفة إلى معتدلة من كوفيد -19 طورتها مجموعة سيمسير الدوائية (2096.HK) ووحدة من شركة شنجهاي جونشي بيوساينسز كو ليمتد.