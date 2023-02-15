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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الكوكيز بالكاكو بمذاق لا يقاوم

صدى البلد

يعد الكوكيز أحد المعجنات والحلويات التي لا تحتاج إلى مجهود أو وقت خلال إعدادها.

نقدم إليكم طريقة عمل الكوكيز بالكاكو.

مكونات عمل الكوكيز

كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة.
٢ بيضة.
كوب سكر بودر.
٢ كوب دقيق.
٢ ملعقة كبيرة كاكاو خام.
رشة ملح.
فانيليا.
بيكنج بودر
للتزيين تشوكليت شيبس.
طريقة عمل الكوكيز

نقوم بضرب السكر مع الزبدة في إناء عميق باستخدام المضرب الكهربائي إلى أن يذوب السكر تماما ويصبح القوام كريمي.
نضيف البيض مع الفانيليا ونعيد الخفق بالمضرب الكهربي.
في إناء آخر نضع الدقيق مع البيكنج بودر والملح والكاكاو الخام ونقلبهم سويا.
نقوم بتنزيل الخليط الاول على الخليط الجاف وتمزج المكونات سويا لتشكيل عجينة متماسكة.
تشكل العجينة على شكل كرات صغيرة ونضعها في صينية مدهونة بالزيت أو يتم وضعها على ورقة زبدة ، ويوضع الشوكليت شيبس على الوجه.
يتم إدخالها في فرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مسخن مسبقا وتترك لمدة ١٢ دقيقة وتقدم باردة مع المشروبات الساخنة.

طريقة عمل الكوكيز كوكيز كاكاو خام مشروبات الساخنه طريقة تحضير كوكيز

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