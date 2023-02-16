عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس 16-2-2023

صدى البلد

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الخميس الموافق 16-2-2023، بمعظم البنوك العاملة ليبلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 30.5 جنيه للشراء و 30.6 جنيه للبيع

 

أقل سعر للدولار


بلغ أقل سعر دولار في البنوك نحو 29.69 جنيه للشراء و 29.79 جنيه في بنك التنمية الصناعية

ثاني أقل سعر


وصل ثاني أقل سعر دولار في البنوك نحو 30.42 جنيه للشراء و 30.52 جنيه للبيع في بنكي مصر والأهلي المصري

وسجّل سعر الدولار أمام الجنيه في ميد بنك نحو 30.5 جنيه للشراء و 30.58 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار


بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.52 جنيه للشراء و 30.62 جنيه للبيع في بنوك "قطر الوطني الأهلي QNB، فيصل الاسلامي، الأهلي المتحد، الإمارات دبي الوطني، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي، أبوظبي التجاري، الاستثمار العربي، المصري لتنمية الصادرات، قناة السويس، بلوم، المصرف المتحد، المشرق، الكويت الوطني".

أعلي سعر


بلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.57 جنيه للشراء و 30,62 جنيه للبيع .

كساد عالمي


وعلق محللون ماليون بأن سعر الأسهم والدولار أصبح علي وشك الانهيار في ظل حالات الركود التي يشهدها الاقتصاد الأمريكي بفعل الحرب الروسية الأوكرانية.

وذكر المحللون أن الاحتياطي الفيدرالي بلا شك سيرفع سعر الفائدة لمواجهة أعباء ارتفاع التضخم وهو ما سيدفعه للاستمرار في طباعة الدولار بصورة أكبر و بالتالي فإنه ستكون أموالا مزيفة و ستؤدي لمزيد من الإنهيار الاقتصادي.

واعتبر المحللون أن الأسواق الهابطة هي أفضل الأوقات للمستثمرين لعقد الصفقات وتحقيق عوائد كبيرة.

الدولار سعر الدولار سعر الفائدة المصرف العربي الدولي الدولار أمام الجنيه سعر الدولار أمام الجنيه متوسط سعر الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قيد منسي وبلحاج وشبانة بالزمالك.. مفاجأة لـ مشجعي الأبيض |فيديو

عكس التوقعات| آخر تحديث لـ أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 15 فبراير

أول رد لاتحاد الكرة على قيد منسي وبلحاج وشبانة بالزمالك.. فيديو

حل أزمة الدواجن| الحكومة: المزارع لن تتحمل ضريبة عقارية عن 3 سنوات

بكاء هستيري وتوقف عن الغناء.. ماذا حدث فى حفل محمد فؤاد بلبنان

الحكومة تحاصر العشوائيات.. تحرك جديد لتطوير 3 مناطق غير مخططة وهذه أشهرها

المصيلحي يصدر قرارا جديدا بشأن تكلفة إصدار بطاقات التموين

لا تشتروه.. سلامة الغذاء تحذر: لانشون شهير بفضلات الفئران يباع بالأسواق.. فيديو

ترشيحاتنا

سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس 16-2-2023

البنتاجون: قواتنا الجوية تنقل مساعدات لضحايا الزلزال في سوريا

سعر الدرهم الإماراتي بالبنوك اليوم الخميس 16-2-2023

لم تتقاض أي أجر.. محامي شيرين عبد الوهاب يكشف تفاصيل أزمة روتانا

تحرك عاجل من أمريكا ضد إسرائيل بعد قرارات الاستيطان الأخيرة

عروض أوروبية.. تفاصيل موقف إليو ديانج من الرحيل عن الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حرب ستات.. شقيقة ميجان ماركل تهاجمها وتقاضيها بسبب التشهير بسمعتها

ماذا يحدث إذا تناول الرجال الزعفران قبل العلاقة الزوجية؟

علامات شائعة تنذر بالإصابة بـ التهاب البنكرياس| خلي بالك

قارين فاتحة..رد ناري من عمرو راضي على منتقدي خطوبة السينما وصورة التريند

فيديو

الأرض تحركت 7 أمتار.. إدارة الكوارث التركية تكشف عن تداعيات كبرى للزلزال|فيديوجراف

أربع هزات أرضية جديدة اثنتان منها ضربتا دولة عربية

خطابات نورهان تقلب الموازين.. محامية فتاة بورسعيد: احنا في مصيبة

900 مليون شخص في العالم مهددون بالفناء بسبب تغيرات المناخ.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ