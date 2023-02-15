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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدولار يستقر في مستهل تعاملات اليوم في البنوك

سعر الدولار
سعر الدولار

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 15-2-2023، بمعظم البنوك العاملة بالسوق المصرية والبالغ عددها 38 بنكا.

 

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 30.5 جنيها للشراء و 30.6 جنيها للبيع

تحرك جديد.. سعر الدولار فى ختام تعاملات اليوم

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 14 فبراير

أقل سعر 

بلغ أقل سعر دولار في البنوك نحو 29.69 جنيها للشراء و 29.79 جنيها في بنك التنمية الصناعية

ثاني أقل سعر

وصل ثاني أقل سعر دولار في البنوك نحو 30.42 جنيها للشراء و 30.52 جنيها للبيع في بنكي مصر والأهلي المصري

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه في ميد بنك نحو 30.5 جنيها للشراء و 30.58 جنيها للبيع.

متوسط سعر الدولار

بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.52 جنيها للشراء و 30.62 جنيها للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB، فيصل الاسلامي، الأهلي المتحد، الإمارات دبي الوطني، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي، أبوظبي التجاري، الاستثمار العربي، المصري لتنمية الصادرات، قناة السويس، بلوم، المصرف المتحد، المشرق، الكويت الوطني".

أعلي سعر

بلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.57 جنيها للشراء و 30,62 جنيها للبيع .

كساد عالمي

وعلق محللون ماليون بأن سعر الأسهم و الدولار أصبح علي وشك الإنهيار في ظل حالات الركود التي يشهدها الاقتصاد الأمريكي بفعل الحرب الروسية الأوكرانية.

وذكر المحللون أن الاحتياطي الفيدرالي بلا شك سيرفع سعر الفائدة لمواجهة أعباء ارتفاع التضخم وهو ما سيدفعه للاستمرار في طباعة الدولار بصورة أكبر و بالتالي فإنه ستكون أموالا مزيفة و ستؤدي لمزيد من الإنهيار الاقتصادي.

واعتبر المحللون أن الأسواق الهابطة هي أفضل الأوقات للمستثمرين لعقد الصفقات وتحقيق عوائد كبيرة.

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