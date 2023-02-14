عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 14 فبراير

الدولار الأمريكي-أرشيفية
الدولار الأمريكي-أرشيفية

يقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على سعر صرف الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 14 فبراير 2023؛ وذلك وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وسجل الدولار أعلى سعر للشراء اليوم 30.55 جنيه في ( مصرف ابو ظبي الإسلامي).

للأطباء و كبار السن.. بنك ناصر يطرح شهادات استثمار بعوائد مرتفعة

أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 13-2-2023

سعر صرف الدولار الأمريكي

سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 30.49 جنيه للشراء، مقابل 30.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 30.55 جنيه للشراء، مقابل 30.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي : 30.50 جنيه للشراء، مقابل 30.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 30.45 جنيه للشراء، مقابل 30.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد: 30.50 جنيه للشراء، مقابل 30.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي: 30.50 جنيه للشراء، مقابل 30.60 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الأمريكي

سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول: 30.50 جنيه للشراء، مقابل 30.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني: 30.50 جنيه للشراء، مقابل 30.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر: 30.40  جنيه للشراء، مقابل 30.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 30.40 جنيه للشراء، مقابل 30.50 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدولار الأمريكي

سعر الدولار في المصرف المتحد: 30.50 جنيه للشراء، مقابل 30.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم: 30.48 جنيه للشراء، مقابل 30.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس: 30.50 جنيه للشراء، مقابل 30.60 جنيه للبيع.


سعر صرف الدولار

سعر الدولار في بنك المشرق: 30.50 جنيه للشراء، مقابل 30.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني: 30.50 جنيه للشراء، مقابل 30.60 جنيه للبيع.

البنك المركزي المصري الدولار الأمريكى سعر الدولار الدولار الجنيه المصري سعر صرف الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد موسى يعلن خبرا سارا على الهواء.. فيديو

الفراخ رخصت 10 جنيه والبانيه 50.. تراجع أسعار الدواجن بعد قفزة الأمس

تحذير عاجل من أحمد موسى لـ المواطنين من أمر هام.. فيديو

بينها القاهرة.. الأرصاد: عودة الأمطار الغزيرة على عدة محافظات غدا| الطقس

مفاجأة .. تطورات جديدة في أزمة كهربا تمنع إيقافه |شاهد

إبراهيم نور الدين..تعليق مثير من مؤمن زكريا بعد فوز الزمالك على سموحة

مرتضى منصور يشكر هاني أبو ريدة.. ويهدد اتحاد الكرة بشأن الصفقات الجديدة

رسالة كولر لـ محمد شريف.. ومفاجأة بشأن رامي ربيعة

ترشيحاتنا

هل الدعاء ليلة الإسراء والمعراج مستجاب؟.. رد العلماء

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 14 فبراير

تراجع جديد في عيار 21 الآن| أسعار الذهب اليوم بعد هبوط 250 جنيها

سعر تويوتا CHR 2023 في الإمارات |صور

بعد موافقة النواب.. شروط الترشح لـ عضوية إدارة الغرف السياحية

الصين: بالونات أمريكية عالية الارتفاع تحلق فوقنا دون إذن منذ بداية 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اخلعيه.. محامية تحرض الزوجات على أزواجهن في عيد الحب

الأغرب.. أطباء يولدون طفلة باستخدام الواتساب في الهند

تراجعت 5 جنيهات.. الفراخ بـ 45 للكيلو في هذا الموعد

هل ميجان حامل؟.. مفاجأة لملك بريطانيا في عيد الحب

فيديو

صدمة بعد تغير لون بحر الإسكندرية إلى الأسود| هل نشهد تسونامي؟ "فيديوجراف"

معاناة مستمرة.. مرض يصيب الناجين من الزلزال.. تعرف عليه/ فيديو جراف

اشتري شقتك الآن بمقدم 60 ألف جنيه | اعرف الشروط والتفاصيل

متشتريهاش قديمة ولا مبشورة .. أسرار عن تخزين الجبنة الرومي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

اﻟﻤﺰﻳﺪ