عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر للطيران تسير رحلة خاصة لنقل بعثة الأهلي إلى السودان

مصر للطيران
مصر للطيران

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، غدا الخميس، رحلة خاصة لنقل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، إلى السودان لخوض مواجهة الهلال السوداني المقرر لها السبت المقبل في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تقلع الرحلة رقم Ms3100، من مطار القاهرة في تمام الرابعة عصرا، حيث يتم إنهاء إجراءات سفر  بعثة الأهلي من خلال مبنى الركاب رقم 3 بالمطار، وسط تسهيلات خاصة من قبل فرق العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي وشركة مصر للطيران.

مصطفى شوبير يدعم فريق الأهلي قبل مباراة الهلال السوداني

يصل لـ مليون و500 ألف جنيه.. قرض بدون ضامن للعاملين من البنك الأهلي

قائمة الأهلي التي ستسافر الي السودان

ومن المقرر أن تضم قائمة الأهلي التي ستسافر الي السودان،  كل من محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء في حراسة المرمي ومعه محمد هاني وخالد عبدالفتاح “سيتم إصطحابة للرحلة للمشاركة في مباراة أسوان” ومحمود متولي ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعه وأيمن اشرف وياسر ابراهيم وعلي معلول ومحمد أشرف واليو ديانج وحمدي فتحي وأحمد القندوسي ومروان عطية وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة وبيرسي تاو وأحمد عبدالقادر وبرونو سافيو ومحمود كهربا ومحمد شريف وشادي حسين.

 

الأهلى مصر للطيران الهلال السوداني الخميس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قيد منسي وبلحاج وشبانة بالزمالك.. مفاجأة لـ مشجعي الأبيض |فيديو

حل أزمة الدواجن| الحكومة: المزارع لن تتحمل ضريبة عقارية عن 3 سنوات

عكس التوقعات| آخر تحديث لـ أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 15 فبراير

الحكومة تحاصر العشوائيات.. تحرك جديد لتطوير 3 مناطق غير مخططة وهذه أشهرها

المصيلحي يصدر قرارا جديدا بشأن تكلفة إصدار بطاقات التموين

لا تشتروه.. سلامة الغذاء تحذر: لانشون شهير بفضلات الفئران يباع بالأسواق.. فيديو

بكاء هستيري وتوقف عن الغناء.. ماذا حدث فى حفل محمد فؤاد بلبنان

وفاة لاعب ملاكمة بالضربة القاضية في ختام بطولة الجمهورية بطنطا

ترشيحاتنا

الخارجية: مصر مستعدة دائما للتفاوض في ملف السد الأثيوبي ولكن بشكل جدي.. فيديو

مفيش مجاملة للأهلي.. ثروت سويلم: حل أزمة قيد لاعبي الزمالك الجدد قريبا

اتسجن 28 سنة .. براءة أمريكي من تهمة القتل | شاهد

السعودية.. بيان عاجل من رئاسة أمن الدولة بشأن التبرع لخارج المملكة

تركيا..اعتقال 15 شخصا طالبوا بإطلاق النار على السوريين والأفغان في مناطق الزلزال

دور على الموبايل ده عندك.. بيتباع مستعمل بـ 42 ألف جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القاضية أنهت حياته.. رامز حلم ببطولة الجمهورية للملاكمة وعاد جثة على الأعناق

أشبه بقوم عاد وليسوا بشرا.. من هم عمالقة نيفادا؟

من غير علاج .. خطوات تحمي أطفالك من أمراض الشتاء

اِعمل بلوك | هجوم على بلوجر وخطيبته بسبب حبيب قديم

فيديو

الأرض تحركت 7 أمتار.. إدارة الكوارث التركية تكشف عن تداعيات كبرى للزلزال|فيديوجراف

أربع هزات أرضية جديدة اثنتان منها ضربتا دولة عربية

خطابات نورهان تقلب الموازين.. محامية فتاة بورسعيد: احنا في مصيبة

900 مليون شخص في العالم مهددون بالفناء بسبب تغيرات المناخ.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ