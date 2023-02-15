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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اتحاد الملاكمة يكشف تفاصيل وفاة اللاعب المصري رامز حسام

رامز حسام لاعب نادي
رامز حسام لاعب نادي اتحاد الشرطة الرياضي للملاكمة

كشف عبد العزيز غنيم، رئيس الاتحاد المصري للملاكمة، تفاصيل وفاة لاعب الملاكمة المصري رامز حسام لاعب نادي اتحاد الشرطة الرياضي للملاكمة.

 

وقال "عبد العزيز غنيم" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، إنه كان متواجد في إحدى البطولات، موضحا: رامز شارك في المباراة،وبعد نهايتها بساعة ونصف، تم إبلاغي بأنه يعاني من إرهاق وتعب.

 

واسترسل: تم نقل اللاعب إلى المستشفى العسكري، وتم إجراءا الإسعافات الاولية له، ولكن تم تحويله إلى المستشفى التعليمي بطنطا لإجراء الإشاعات، متابعا: بعد إجراء الفحوصات والإشاعات اللازمة تم تشخيصه بنزيف حاد في المخ.

 

وأضاف: على الفور خضع  اللاعب لعملية جراحية فورية لوقف النزيف، متابعا: العملية استمرت لمدة 6 ساعات، وتم الانتهاء منها ودخوله الرعاية المركزة، والتأكد من نجاح العملية.

 

وأكمل: الاتحاد قدم كل ما بوسعه من أجل رعاية اللاعب، وتم الاستعانة بطبيب مخ وأعصاب للاطلاع على حالة اللاعب رامز حسام.، ولكن في صباح اليوم توفى اللاعب.
 

الملاكمة نادي اتحاد الشرطة رامز حسام الاتحاد المصري للملاكمة اخبار التوك شو

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