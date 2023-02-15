بعد التحذير .. كيفية التقديم بوظائف وزارة الأوقاف

يبحث عدد كبير جدًا من المواطنين عن كيفية التقديم بوظائف وزارة الاوقاف، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، والتي أوضحتها وزارة الأوقاف بدء التقدم لمسابقة الأئمة إلكترونيًّا عن طريق موقع بوابة الوظائف الحكومية اعتبارًا من يوم السبت القادم 18/ 2/ 2023م حتى يوم السبت 4/ 3/ 2023م.

بوابة الوظائف الحكومية الأوقاف استعلام

التقدم عبر الرابط المحدد لذلك على بوابة الوظائف الحكومية، وهي الجهة الوحيدة التي يتم التقدم من خلالها.

وللاطلاع على شروط التقدم لمسابقة إمام وخطيب ومدرس وعامل اضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/prof.mokhtar.gomaa/posts/635846805219647

موعد التقديم بوظائف وزارة الاوقاف

يبدأ التقدم لمسابقة الائمة والخطيب والمدرس وعامل المسجد إلكترونيًّا يوم 15/ 3/ 2023م.

وزارة الاوقاف

وظائف إمام وخطيب ومدرس

وأعلنت وزارة الأوقاف، عن عدد ألف من الوظائف التخصصية، والتي وصفتها بأن يختص شاغل الوظيفة بإمامة المصلين وإقامة الشعائر الدينية وإلقاء الخطب والدروس والقوافل تنفيذاً لخطة الوزارة المعدة لنشر الدعوة الإسلامية.

لينك التقديم لوظائف وزارة الأوقاف

https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/ShowJob.aspx?JobID=4MMiN%2F06y%2FCNnnrMGOpFSw%3D%3D&fbclid=IwAR1sYiSEIJPPmMpn1Cj5ghRB37548uVna7hmCsvHEdW6LK0kErI5qRc5ayQ

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية

يشرف على كافة الأنشطة التي تؤدى بالمسجد أو ملحقاته ويشرف على جميع العاملين بالمسجد ومتابعة قيامهم بالمهام الموكلة إليهم .

المهارات الفنية

الالتزام بأخلاقيات العمل و السلوك القويم.

شروط المتقدمين بوظيفة إمام وخطيب ومدرس

العمر

يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عام

مستوى المؤهل:

مؤهل عال أزهري

شروط المؤهل:

مؤهل عال أزهري وفقاً للمرفق

ألا يقل التقدير العام التراكمي للمتقدم عن (جيد).

التقدير:

ألا يقل عن جيد

وظائف عمال مساجد بوزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف عن احتياجها إلى ألف وظيفة حرفية وخدمة معاونة، والعمل كعامل مسجد بجميع المحافظات والتي يختص شاغل الوظيفة بالمحافظة على المسجد و العمل على النظافة المستمرة ضماناً لإظهار الصورة اللائقة بالمسجد بما يتوائم مع المظهر الحضاري وفق الخطة الاستراتيجية للوزارة في مجال نشر الدعوة الإسلامية

بيانات الوظيفة

لينك التقديم بوظيفة عامل مسجد لوزارة الاوقاف

https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/ShowJob.aspx?JobID=nrNFfWGkPuY6ANnpbiZORQ%3D%3D&fbclid=IwAR3BgGn4Uh_CWG-RS40wAoYj5JI-F8nMIzpWoP1rD8OgpDykQghkAjdZINg

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

الانضباط والالتزام وحسن إستخدام وقت العمل

المهارات الفنية:

الالتزام بأخلاقيات العمل و السلوك القويم

شروط وظيفة عامل مسجد بوزارة الأوقاف

العمر:

يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عامًا

مستوى المؤهل:

مؤهل اقل من المتوسط

المؤهل:

مؤهل اقل من المتوسط -إعدادية عامة

مؤهل اقل من المتوسط -إعدادية أزهرية

المستندات المطلوبة للتقديم لوظائف وزارة الأوقاف

الصورة الشخصية

الرقم القومي وجه أول سارية

الرقم القومي وجه ثاني سارية

المؤهل الدراسي

المؤهل الأعلى إن وجد

إيصال الإيداع البنكي

الموقف من الخدمة العسكرية

شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة الأوقاف (وجهين بحسب الأحوال)

ملاحظات هامة أثناء التسجيل

يجب الاحتفاظ برقم التسجيل الخاص بك بعد إتمام عملية التسجيل، والالتزام بالاتي

يتم رفع المرفقات جميعاً بالألوان

يرجى رفع الملفات بصيغة jpg فق

لا 1يتعدى حجم الملف 1 ميجا

يرجى التأكد من المرفقات قبل تحميلها و في حالة ثبوت عدم صحتها سيتم رفض الطلب

يتعين عدم البدء فى إدخال البيانات إلا بعد إستيفاء المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقرره والحصول على إيصال الإيداع.

تحذير وزارة الأوقاف بمسابقة الأئمة و العمال

وحذّرت وزارة الأوقاف، من أى مدعين يمكن أن يوهموا بعض المتقدمين لمسابقة الأئمة والعمال بالأوقاف من قدرتهم على التوسط لهم فى التعيين، مؤكدة أنه لا مجال لأى واسطة أو تدخل فى ذلك على الإطلاق.

التنظيم والإدارة وظائف الأوقاف

وأن جميع مسابقات الوزارة تسير فى أعلى درجات النزاهة والشفافية، وأن الوزارة ستشارك مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى إجراء الاختبارات التى يجريها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى ذلك من خلال لجان علمية متخصصة فى اختبارات الأئمة وقد تم اختيار أعضاء اللجنة الممثلين للأوقاف بمعرفة وزير الأوقاف شخصيًّا وبمتابعته الشخصية.

وأن قبول المرشحين للتعاقد المنتهى بالتعيين سواء من الأئمة أم من العمال سيتم بمنتهى الحياد والشفافية تحت سمع أجهزة الدولة المعنية وبصرها ومراقبتها.