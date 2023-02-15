لا حج على نفقة الدولة|الأوقاف تكشف تفاصيل التقدم لتأشيرات هذا العام للعاملين بها

أعلنت وزارة الأوقاف، أنه في إطار ما أكدت عليه اللجنة العليا للحج بأنه لا حج على نفقة الدولة هذا العام ، التزامها بذلك، وتأييدها الكامل له.

التقدم لتأشيرات الحج العادية

وأعلنت الأوقاف عن التقدم لتأشيرات الحج العادية (غير الإشرافية) وعددها خمس وعشرين تأشيرة بالضوابط التالية :

– أن يكون المتقدم من العاملين بالأوقاف المعينين المثبتين على درجة مالية بها أو بأي من الجهات التابعة لها ، مع إعطاء الأولوية لمن لم يسبق له الحج .

- أن يتحمل المتقدم جميع تكاليف حجه كاملة، علما بأن هذه التأشيرات ستنفذ من خلال إحدى شركات السياحة ، ويتحمل الحاج كامل المبلغ الذي تحدده الشركة .

- حال زيادة عدد المتقدمين عن التأشيرات المحددة سيتم عمل قرعة علنية بينهم .

- في حال رغبة المتقدم في اصطحاب الزوج أو الزوجة أو أحد الوالدين أو كليهما أو أحد الأبناء عليه أن يذكر ذلك في الخانة المخصصة باستمارة البيانات المرفقة، علمًا بأن الأولوية للعاملين أولا ثم لأفراد أسرهم وفق ترتيب درجات القرابة ثانيا.

- على الراغبين في ذلك ملء النموذج المرفق في موعد أقصاه الأربعاء القادم الموافق 22 فبراير الساعة الثالثة عصرًا على الرابط التالي وفق النموذج المرفق اضغط هنا



أكثر من 16 ألف مسجد للتهجد والاعتكاف

وأعلنت الأوقاف وصول عدد مساجد التهجد والاعتكاف حتى الآن إلى أكثر من 16 ألف مسجد منها 10460 مسجدًا لصلاة التهجد و6201 مسجد للاعتكاف يؤكد النجاح الكبير الذى سوف تحققه وزارة الأوقاف في هذا الصدد.

فيما وجه النائب محمود الشامي، في بيان له أصدره اليوم تحية قلبية للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ولجميع قيادات الوزارة ومديري مديريات وإدارات الأوقاف على مستوى الجمهورية على هذه الاستعدادات المبكرة لاستقبال شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أن النجاحات الكبيرة وغير المسبوقة التي حققها الدكتور/ محمد مختار جمعة في استعادة المساجد المصرية على مستوى الجمهورية من قوى الشر والظلام والإرهاب جعل الدولة والقيادة السياسية ممثلة في الرئيس/ عبد الفتاح السيسي تعطي أولوية قصوى لاستعادة المساجد المصرية لدورها المهم في ملفات الوعي ومواجهة الأفكار الهدامة ، وجعل المساجد منارات دينية وثقافية لها دورها الكبير في نشر صحيح الدين و تصحيح المفاهيم المغلوطة وشرح مفاهيم الدين الإسلامي الحنيف والسمح.

وأعرب المهندس/ محمود الشامي عن ثقته التامة في أن المساجد المصرية ستكون عامرة بروادها خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أن هناك حالة من التأييد والارتياح واسعة النطاق من جميع المصريين بهذه الاستعدادات الناجحة من وزارة الأوقاف لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وكان الدكتور عبد الله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف صرح بأنه في إطار استعدادات وزارة الأوقاف لاستقبال شهر رمضان المبارك 1444هـ، استعرض الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خطة شهر رمضان المبارك التي عرضها رئيس القطاع الديني الدكتور/ هشام عبد العزيز، حيث بلغ عدد المساجد التي سيقام بها التهجد وفق خطة المديريات الإقليمية حتى تاريخه (10460) مسجدًا، وبلغ عدد المساجد التي سيقام بها الاعتكاف وفق خطة المديريات الإقليمية حتى تاريخه (6201) مسجد، علمًا بأنه قد تم توجيه المديريات بموافاة رئيس القطاع الديني بأي مساجد أخرى تود أي مديرية إضافتها سواء لصلاة التهجد أو الاعتكاف، مؤكدين أن الوزارة ستبذل أقصى جهدها في خدمة بيوت الله (عز وجل) وتهيئتها للراكعين والساجدين والذاكرين، سواء في صلاة التراويح أو في صلاة التهجد أو إقامة الاعتكاف، وسائر الشعائر، سائلين الله (عز وجل) أن يبلغنا جميعًا رمضان بكل خير.