عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

لا حج على نفقة الدولة|الأوقاف تكشف تفاصيل التقدم لتأشيرات هذا العام للعاملين بها

الحج
الحج

أعلنت وزارة الأوقاف، أنه في إطار ما أكدت عليه اللجنة العليا للحج بأنه لا حج على نفقة الدولة هذا العام ، التزامها بذلك، وتأييدها الكامل له. 

التقدم لتأشيرات الحج العادية

وأعلنت الأوقاف عن التقدم لتأشيرات الحج العادية (غير الإشرافية) وعددها خمس وعشرين تأشيرة بالضوابط التالية :
– أن يكون المتقدم من العاملين بالأوقاف المعينين المثبتين على درجة مالية بها أو بأي من الجهات التابعة لها ، مع إعطاء الأولوية لمن لم يسبق له الحج .
- أن يتحمل المتقدم جميع تكاليف حجه كاملة، علما بأن هذه التأشيرات ستنفذ من خلال إحدى شركات السياحة ، ويتحمل الحاج كامل المبلغ الذي تحدده الشركة .
- حال زيادة عدد المتقدمين عن التأشيرات المحددة سيتم عمل قرعة علنية بينهم .
- في حال رغبة المتقدم في اصطحاب الزوج أو الزوجة أو أحد الوالدين أو كليهما أو أحد الأبناء عليه أن يذكر ذلك في الخانة المخصصة باستمارة البيانات المرفقة، علمًا بأن الأولوية للعاملين أولا ثم لأفراد أسرهم وفق ترتيب درجات القرابة ثانيا.
- على الراغبين في ذلك ملء النموذج المرفق في موعد أقصاه الأربعاء القادم الموافق 22 فبراير الساعة الثالثة عصرًا على الرابط التالي وفق النموذج المرفق اضغط هنا
 

أكثر من 16 ألف مسجد للتهجد والاعتكاف

وأعلنت الأوقاف وصول عدد مساجد التهجد والاعتكاف حتى الآن إلى أكثر من 16 ألف مسجد منها 10460 مسجدًا لصلاة التهجد و6201 مسجد للاعتكاف يؤكد النجاح الكبير الذى سوف تحققه وزارة الأوقاف في هذا الصدد.

فيما وجه النائب محمود الشامي، في بيان له أصدره اليوم تحية قلبية للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ولجميع قيادات الوزارة ومديري مديريات وإدارات الأوقاف على مستوى الجمهورية على هذه الاستعدادات المبكرة لاستقبال شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أن النجاحات الكبيرة وغير المسبوقة التي حققها الدكتور/ محمد مختار جمعة في استعادة المساجد المصرية على مستوى الجمهورية من قوى الشر والظلام والإرهاب جعل الدولة والقيادة السياسية ممثلة في الرئيس/ عبد الفتاح السيسي تعطي أولوية قصوى لاستعادة المساجد المصرية لدورها المهم في ملفات الوعي ومواجهة الأفكار الهدامة ، وجعل المساجد منارات دينية وثقافية لها دورها الكبير في نشر صحيح الدين و تصحيح المفاهيم المغلوطة وشرح مفاهيم الدين الإسلامي الحنيف والسمح. 

وأعرب المهندس/ محمود الشامي عن ثقته التامة في أن المساجد المصرية ستكون عامرة بروادها خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أن هناك حالة من التأييد والارتياح واسعة النطاق من جميع المصريين بهذه الاستعدادات الناجحة من وزارة الأوقاف لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وكان الدكتور عبد الله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف صرح بأنه في إطار استعدادات وزارة الأوقاف لاستقبال شهر رمضان المبارك 1444هـ، استعرض الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خطة شهر رمضان المبارك التي عرضها رئيس القطاع الديني الدكتور/ هشام عبد العزيز، حيث بلغ عدد المساجد التي سيقام بها التهجد وفق خطة المديريات الإقليمية حتى تاريخه (10460) مسجدًا، وبلغ عدد المساجد التي سيقام بها الاعتكاف وفق خطة المديريات الإقليمية حتى تاريخه (6201) مسجد، علمًا بأنه قد تم توجيه المديريات بموافاة رئيس القطاع الديني بأي مساجد أخرى تود أي مديرية إضافتها سواء لصلاة التهجد أو الاعتكاف، مؤكدين أن الوزارة ستبذل أقصى جهدها في خدمة بيوت الله (عز وجل) وتهيئتها للراكعين والساجدين والذاكرين، سواء في صلاة التراويح أو في صلاة التهجد أو إقامة الاعتكاف، وسائر الشعائر، سائلين الله (عز وجل) أن يبلغنا جميعًا رمضان بكل خير.

الأوقاف وزارة الأوقاف تأشيرات الحج العادية اللجنة العليا للحج شهر رمضان المبارك التقدم لتأشيرات الحج العادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قيد منسي وبلحاج وشبانة بالزمالك.. مفاجأة لـ مشجعي الأبيض |فيديو

حل أزمة الدواجن| الحكومة: المزارع لن تتحمل ضريبة عقارية عن 3 سنوات

عكس التوقعات| آخر تحديث لـ أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 15 فبراير

الحكومة تحاصر العشوائيات.. تحرك جديد لتطوير 3 مناطق غير مخططة وهذه أشهرها

المصيلحي يصدر قرارا جديدا بشأن تكلفة إصدار بطاقات التموين

لا تشتروه.. سلامة الغذاء تحذر: لانشون شهير بفضلات الفئران يباع بالأسواق.. فيديو

بكاء هستيري وتوقف عن الغناء.. ماذا حدث فى حفل محمد فؤاد بلبنان

وفاة لاعب ملاكمة بالضربة القاضية في ختام بطولة الجمهورية بطنطا

موضوعات متعلقة

تهجد واعتكاف .. برلماني : عمار المساجد بروادها في رمضان 2023

الأوقاف: انطلاق القافلة الدعوية المشتركة إلى محافظة الجيزة الجمعة القادمة

الأوقاف: إلغاء امتحان مقيم شعائر لضبطه متلبسا بالغش

اللهم بلغنا رمضان| الأوقاف تكشف عن مدة صلاة التراويح وقرائها

مسابقة الأئمة والعمال.. الأوقاف تعلن موعد فتح وغلق باب التقديم

الأوقاف: حملة نظافة المساجد انطلاقا من السلوك الحضاري لديننا الحنيف

عبادات يستحب فعلها في ليلة الإسراء والمعراج.. مجدي عاشور يكشف عنها

الأوقاف تواصل حملتها لنظافة بيوت الله.. وتنطلق من مسجد أسد بن الفرات

ترشيحاتنا

الخارجية: مصر مستعدة دائما للتفاوض في ملف السد الأثيوبي ولكن بشكل جدي.. فيديو

مفيش مجاملة للأهلي.. ثروت سويلم: حل أزمة قيد لاعبي الزمالك الجدد قريبا|فيديو

اتسجن 28 سنة .. براءة أمريكي من تهمة القتل | شاهد

السعودية.. بيان عاجل من رئاسة أمن الدولة بشأن التبرع لخارج المملكة

تركيا..اعتقال 15 شخصا طالبوا بإطلاق النار على السوريين والأفغان في مناطق الزلزال

دور على الموبايل ده عندك.. بيتباع مستعمل بـ 42 ألف جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الجبنة الكريمي بكل الأنواع .. 4 وصفات مختلفة زي المصانع

القاضية أنهت حياته.. رامز حلم ببطولة الجمهورية للملاكمة وعاد جثة على الأعناق

أشبه بقوم عاد وليسوا بشرا.. من هم عمالقة نيفادا؟

من غير علاج .. خطوات تحمي أطفالك من أمراض الشتاء

فيديو

الأرض تحركت 7 أمتار.. إدارة الكوارث التركية تكشف عن تداعيات كبرى للزلزال|فيديوجراف

أربع هزات أرضية جديدة اثنتان منها ضربتا دولة عربية

خطابات نورهان تقلب الموازين.. محامية فتاة بورسعيد: احنا في مصيبة

900 مليون شخص في العالم مهددون بالفناء بسبب تغيرات المناخ.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ