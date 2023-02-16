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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنتاجون: قواتنا الجوية تنقل مساعدات لضحايا الزلزال في سوريا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قالت قائدة قطاع النقل في الجيش الأمريكي الجنرال جاكلين فان أوفوست مساء أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة "نشرت مروحيات تابعة للجيش لنقل معونات إلى ضحايا الزلزال في سوريا"، مشيرةً إلى أنها "وفرت  أيضًا مركزًا لنقل مساعدات للمتضررين في تركيا".

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وأضافت فان أوفوست خلال إيجاز صحفي: "نقدم دعمنا من خلال حلفائنا في سوريا أبرزهم قوات سوريا الديمقراطية (جماعة كردية)، ونستعمل هذه العلاقات لتقديم المساعدات في الشمال والشمال الشرقي، حيث تسبب الزلزال بدمار هائل، وذلك من خلال جمعيات غير حكومية توزع المساعدات من دون تحيز".

فتح المعابر

من جانب آخر، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الأربعاء، إن مسؤولين كبار في المنظمة طلبوا من الرئيس السوري بشار الأسد فتح المزيد من المعابر الحدودية مع تركيا، لتوصيل المساعدات إلى مناطق هزتها الزلازل في شمال سوريا.

وتابع جيبريسوس في إفادة صحفية من جنيف: "طلبنا أن يسمح (الأسد) بفتح نقاط وصول إضافية عبر الحدود"، مشيراً إلى أنه "منفتح على الأمر"، مضيفًا: "الاثنين، فتحت نقطتان جديدتان عبر الحدود مما سمح للقوافل من تركيا بالدخول إلى شمال غربي سوريا".

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كما أعلنت الحكومة البريطانية، الأربعاء، اتخاذ خطوات عدة لتسهيل عمل وكالات الإغاثة في سوريا من دون انتهاك العقوبات التي تستهدف الحكومة في دمشق.

وأشارت الحكومة إلى أن هذه الخطوات الجديدة تعزز جهود الإغاثة في سوريا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا الأسبوع الماضي، وأودى بحياة عشرات الآلاف.

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