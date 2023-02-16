هدى الأتربي تتألق في أحدث ظهور من سيارتها| شاهد

شاركت الفنانة هدى الأتربي، صورة جديدة، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت هدى الاتربي بملامح هادئة، بلوك صباحي كاجوال من داخل سيارتها.

على جانب آخر، انتهت هدى الإتربي من تصوير فيلم "شمس" من تأليف طلال الطريفي، سيناريو فواز الخريشي، إخراج معوض إسماعيل، بطولة عمرو عبدالجليل وخالد الصاوي ومحمود عبدالمغني، غيرهم.



الفيلم هو أول تعاون يجمع بين عمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغني سينمائيا، مأخوذ عن رواية "شمس إمبابة" للكاتب طلال الطريفي تدور أحداثها في إطار اجتماعي تشويقي، تم تصوير أغلب الأحداث داخل الديكور الأساسي بڤيلا شعيب ثم ينتقل فريق العمل لإحدى الڤيلات بمنطقة شبرامنت، ويتم التصوير الخارجي بأحد شوارع ومناطق القاهرة و6 أكتوبر.