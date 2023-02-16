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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

محافظ الإسكندرية: طلبات الإحاطة بتخلينا نحط إيدينا على أوجه القصور ونعمل على حله

 اللواء محمد الشريف،
 اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه يحرص  على الحضور  لمجلس النواب للوقوف على أوجه القصور والعمل على حلها   فى المحافظة، و اضاف  خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المنعقد الأن برئاسة المهندس أحمد السجيني: أن طلبات الإحاطة المقدمة لا تعبر عم الموضوعات التى يتم مناقشتها بشأن المحافظة مع النواب، متابعا:" الطلبات بتسعدنا علشان بتخلينا نحط ايدينا على أوجه القصور وإيجاد حلول لهذا المشاكل".

 

و قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هذا الكم الكبير من طلبات الإحاطة المتعلقة بمحافظة الإسكندرية تؤكد أن هناك أمر ما لدى رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمحافظة، متابعا:" لو النائب موضوع الطلب المقدم يُحل تلقائيا فى الوحدة المحلية لن يتقدم به النائب، ومن ثم على الإدارات المحلية ورؤساء المراكز والمدن مزيد من التعاون فى هذا الصدد.

 

و لفت النائب أحمد السجينى  خلال  اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الأن  والمخصص لمناقشة نحو  60 طلب إحاطة خاصة بمحافظة الإسكندرية فى حضور اللواء محمد شريف ، محافظ الإسكندرية:" هناك ضوابط خاصة بمنح الكلمة حتى يتم الاستماع لكافة الآراء والمشتريات ويستعرض مقدمو طلبات الإحاطة طلباتهم".

 

ويشار إلى أن عدد كبير من أعضاء مجلس النواب تقدموا بطلبات إحاطة بشان الأشكاليات التى تواجهها محافظة الإسكندرية . 

محمد الشريف محافظ الاسكندرية مجلس النواب لجنة الادارة المحلية رئيس لجنة الإدارة المحلية احمد السجيني

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