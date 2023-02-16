مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة.. صرح عملاق ينضم لمنظومة الصحة بمصر

تعتبر مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة والتي تقع بمنطقة ألماظة بمحافظة القاهرة؛ صرح طبي عملاق جديد ينضم لمنظومة المستشفيات المصرية؛ حيث تقوم بعلاج المرضى المدنيين بأسعار إقتصادية وذلك على أيدى نخبة من كبار أساتذة الجامعات المصرية وإستشارى القوات المسلحة.

وتأتي مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المنظومة الطبية وتقديم خدمات طبية متميزة للمدنيين.

مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة

مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة يتوفر بها نخبة من أفضل أساتذة الجامعات المصرية والمستشارين العسكريين، بالإضافة إلى توافر كافة الأجهزة الطبية والمعدات ذات المواصفات العالمية.

ويتوافر في مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة، أطقم التمريض المؤهلة للتعامل مع كافة التخصصات الطبية مستندة على التأهيل العلمى المرموق بأحدث ما توصل إليه العلم فى مجال التمريض لتوفير كافة أوجه الرعاية الفائقة للمرضى.

ويوجد في مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة جميع التخصصات بالإضافة إلى قسم الأشعة ومعامل تحاليل وبنك دم

تم تجهيزهم بأرقى المعايير الطبية المتطورة.

كما أن أساتذة كلية الطب المختارين من أفضل أساتذة الجامعات المصرية والمستشارين العسكريين تحت إدارة عسكرية قادرة على تطبيق أعلى معايير الجودة لخدمة المريض المصرى.

يأتي ذلك في إطار اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بتوجيه كافة أوجه وسبل الدعم بالمجال الطبى لتقديم خدمة صحية تليق بالمواطن المصرى وبأسعار تتناسب مع كافة فئات الدخل بكافة طبقات المجتمع.