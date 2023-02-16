لأول مرة منذ بداية الحرب.. إسرائيل تعلن التزامها بسيادة أوكرانيا

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، اليوم الخميس، إن بلاده ملتزمة بسيادة أوكرانيا خلال الزيارة الأولى لوزير إسرائيلي إلى الدولة التي مزقتها الحرب منذ بدء الغزو الروسي قبل نحو عام.

وقال كوهين خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني، دميترو كوليبا، إن “إسرائيل تقف بقوة مع الشعب الأوكراني وتظل ملتزمة بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها”.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت أوكرانيا إن قوات الجيش الروسي "غيرت تكتيكاتها" مع اقتراب الذكرى الأولى للغزو الشامل لأوكرانيا.

وأبلغ سلاح الجو الأوكراني، اليوم الخميس، عن موجات جديدة من الضربات الصاروخية ضربت مناطق مختلفة من الدولة التي مزقتها الحرب طوال الليل.

وكتبت القوات الجوية في تحديث عملياتي على “فيسبوك”، قائلة إن موسكو استهدفت البنية التحتية الحيوية.

وأضافت أن روسيا أطلقت 32 صاروخا من بينها ثمانية صواريخ "كاليبر" من فرقاطة في البحر الأسود.

وقال سلاح الجو الأوكراني إن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية اعترضت نصف الصواريخ.

ووردت أنباء عن إضرابات في المناطق الوسطى، وكذلك في شمال وغرب أوكرانيا.