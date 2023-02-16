مرحلة جديدة من الحرب.. روسيا تغير تكتيكاتها العسكرية في أوكرانيا

قالت أوكرانيا إن قوات الجيش الروسي "غيرت تكتيكاتها" مع اقتراب الذكرى الأولى للغزو الشامل لأوكرانيا.

وأبلغ سلاح الجو الأوكراني، اليوم الخميس، عن موجات جديدة من الضربات الصاروخية ضربت مناطق مختلفة من الدولة التي مزقتها الحرب طوال الليل.

وكتبت القوات الجوية في تحديث عملياتي على “فيسبوك”، قائلة إن موسكو استهدفت البنية التحتية الحيوية.

وأضافت أن روسيا أطلقت 32 صاروخا من بينها ثمانية صواريخ "كاليبر" من فرقاطة في البحر الأسود.

وقال سلاح الجو الأوكراني إن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية اعترضت نصف الصواريخ.

ووردت أنباء عن إضرابات في المناطق الوسطى، وكذلك في شمال وغرب أوكرانيا.

ووقعت الضربات الصاروخية في نافذة مدتها ساعتان بين الساعة 1.40 صباحًا و 3.45 صباحًا بالتوقيت المحلي، وفقًا للجنرال الأوكراني فاليري زالوجني.

وأضاف القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية أن الصواريخ عبارة عن مزيج من صواريخ كروز وصواريخ موجهة جوًا وصواريخ مضادة للسفن.

وكتب أندريه يرماك، رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على “تليجرام”، أثناء مناقشة الضربات: "لقد غير الروس تكتيكاتهم إلى حد ما. إنهم يجرون استطلاعًا نشطًا ويستخدمون أهدافًا خاطئة".