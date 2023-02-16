فوز مدارس رفاعة الطهطاوي الابتدائية والزهور الثانوية وأبورديس الإعدادية بمسابقة أوائل طلبة مستقبل وطن

اختتم اليوم حزب مستقبل وطن بمحافظة جنوب سيناء برئاسة النائب جيفارا محمد الجافي عضو مجلس الشيوخ أمين الحزب بالمحافظة مسابقة اوائل الطلبة للمراحل التعليمية الثلاثة "ابتدائي- إعدادي- ثانوي " و أسفرت النتائج عن فوز كل من مدرسة رفاعه الطهطاوي الإبتدائية طور سيناء و مدرسة أبورديس الاعدادية بمدينة أبورديس و مدرسة الزهور الثانوية بنات مدينة طور سيناء. وذلك بالمركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا بطور سيناء .

حضر ختام المسابقة ياسر عرفات أمين التنظيم بالمحافظة و النائب حميد سليمان ابوبريك عضو مجلس النواب و محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء و مرفت عنبر أمين التعليم و البحث العلمي بالمحافظة و عصام رجب أمين المتابعة ' نقيب المعلمين ' و الدكتور جبريل فتيح أمين الشباب بالمحافظة و دعاء حمدي أمينة ذوي الاحتياجات الخاصة و محمد جبر أمين العمل الجماهيري و الدكتور تامر كمال أمين العضوية و الشيخ محمد موسي أمين طور سيناء و ياسر الدمرداش أمين تنظيم الطور و محمد مصطفي أمين مساعد إعلام المحافظة و محمود بدير أمين الإعلام بالمدينه و وجيه حسين أمين التعليم والبحث العلمي بالمدينة و باسل عزت أمين العضوية بالمدينة كما شارك بالحضور امناء الأمانات ومساعدى الأمناء وأعضاء حزب مستقبل وطن بمدن المحافظة وشباب الحزب بأمانة طور سيناء ، كما حضر عادل عتلم وكيل مديرية التربية والتعليم و محمد ثابت موجه عام التربية الإجتماعية وجميع موجهين العموم ومدير التعليم الإبتدائي والإعدادية والثانوي

و أكدت مرفت عنبر أمين التعليم و البحث العلمي بالمحافظة أن أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة جنوب سيناء أخذت على عاتقها تنظيم المسابقة التي ينفذها الحزب بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بشكل يليق بالمحافظة و للجهود التي يبذلها الحزب في خدمة المجتمع في كافة المجالات، مشيدًه بجهود الدولة المصرية في تطوير المنظومة التعليمية وفقًا لرؤية مصر ٢٠٣٠ تحت القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي و أشارت مرفت عنبر إلي الفرحة الكبيرة من الطلاب المتنافسين وأولياء أمورهم بعد نجاحهم في تحقيق حلم الصعود لتشريف المحافظة و من المقرر أن تتأهل المدارس الثلاثة الفائزة بالمركز الأول عن كل مرحلة تعليمية للدور النهائي لمسابقة أوائل الطلبة والذي تنظمه الأمانة المركزية للحزب على مستوى الجمهورية

و من المعروف أن مسابقة أوائل الطلبة في الموسم الثاني على مستوى الجمهورية ينظهم حزب مستقبل وطن بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وذلك تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب والمهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب،.

