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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الميزان .. حظك اليوم الجمعة 17 فبراير 2023 : امشي ورا قلبك

برج الميزان وحظك
برج الميزان وحظك اليوم

عيد ميلاد برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر)، من أبرز صفاته أنه شخص جذاب وساحر، يهتم بشكل كبير بمواجهة الظلم وينصر المظلومين، ويتفهم كل المواقف.

ونستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم الجمعة 17 فبراير 2023 وخلال الفترة المقبلة، على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي السطور التالية.

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برج الميزان وحظك اليوم الجمعة 17 فبراير 2023

تشير التنبؤات الفلكية اليومية إلى أنك قد تشعر بالحيوية والنشاط اليوم لأن جسمك يشعر بالحيوية، من المحتمل أن ينخرط عقلك في بعض الأفكار والأفكار الأعمق، من الناحية المالية يمكنك توقع مصدر دخل ثابت، قد لا تحصل على عوائد وفيرة من الاستثمارات، يمكنك أيضًا التفكير في طرق للاستفادة من أصولك بعد فهم السوق المالية.

برج الميزان وحظك اليوم صحياً

إنه يوم جيد للاستفادة من نظام التمرين لأن جسمك قد يكون جاهزًا لذلك، من المحتمل أن يكون عقلك متورطًا في موضوعات فضولية قد تشغلك بعمق.

برج الميزان اليوم مهنيا

إذا كنت تفكر في اتخاذ خطوة مهنية فإن اليوم هو الوقت المناسب لذلك، قد تحصل على فرص وافرة في طريقك.

برج الميزان اليوم عاطفيا

قد تتلقى بادرة حب كبيرة قد تعيد إحياء الشعور بالرومانسية بداخلك، قد لا يكون خوفك من المواجهة هو المشكلة هذه المرة لأن شريكك يتحدث، الاستماع إلى قلبك هو الحل لجميع مشاكلك اليوم.

توقعات برج الميزان الفترة المقبلة

قد تكون لديك الرغبة في الاستثمار في الأسهم ، وقد يؤدي ذلك إلى تحقيق أرباح اليوم، قد يساعدك تجنب النفقات التافهة على تحقيق أقصى استفادة من يومك اليوم.

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