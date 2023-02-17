مكاسب بملايين الدولارات .. مصر تعزز صادرتها من الغاز الطبيعي المسال بـ"40%"

تكثف الدولة جهودها لتعزيز صادرتها من الغاز الطبيعي المسال، وذلك بعد اكتشاف العديد من حقول الغاز بمصر، ومن المقرر ان تعمل الدوله على زياده 40‎%‎ بداء من 2025.

ومن المقرر أن يتم توجيه الجزء الأكبر من شاحنات الوقود الإضافية الى اوروبا، حيث تحرص القارة على تأمين كمية أكبر من الغاز الطبيعي المسال من جنوب وشرق المتوسط وأمريكا ومناطق أخرى، حتى يتم الامتناع عن تدفق الغاز من روسيا.

حقل غاز طبيعي مسال

زيادة إنتاج الغاز الطبيعي

وأعلن وزير البترول طارق الملا، أنه من المرجح أن تظل صادرات مصر هذا العام سوف تكون ثابتة عند نحو 7.5 مليون طن، حيث أن محطتي الغاز الطبيعي المسال على ساحل البحر المتوسط ​​مصممتان لشحن 12 مليون طن سنوياً، لكن الوصول إلى هذه المستويات سيعتمد على ضخ المزيد من الغاز.

وقال الملا، أتوقع أن تصل إلى طاقتها الكاملة بحلول 2025، هذا هو الوقت الذي من المتوقع أن تنتج فيه حملة الحفر الحالية التي نقوم بها.

وتابع الملا، إن مصر وإسرائيل تجريان محادثات لتعزيز تدفق الغاز الإسرائيلي عبر الأنابيب إلى الدولة الواقعة في شمال أفريقيا، يتم إعادة تصدير الكثير من هذا الغاز الإسرائيلي على شكل غاز طبيعي مسال من ميناء دمياط وميناء إدكو.

واختتم الوزير، إن مصر لن تفكر في بناء محطات جديدة للغاز الطبيعي المسال، أو توسيع المحطات القائمة حتى يكون لديها المزيد من الغاز لشحنه للخارج، مشيرا إلى أن الدولة تقسم مبيعاتها من الغاز الطبيعي المسال بالتساوي تقريباً بين العقود طويلة الأجل والسوق الفورية، ومن المحتمل أن تبقيها على هذا النحو.

مذكرة مصر واسرائيل

ووقعت الحكومتان مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي في يونيو بهدف زيادة حجم الإمدادات إلى أوروبا.

وفي ذلك الصدد، قال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول السابق، أن مصر الأن تعظم مواردها في الغاز الطبيعي، لأننا نعتبر مركز إقليمي في الطاقة بمنطقة شرق المتوسط، وتم عقد إتفاق مع إسرائيل أن زيادة الكميات الموردة من الغاز الإسرائيلي عبر التسهيلات وخطوت الربط بيننا بحوالي من 50 إلى 60%، وهذا سيكون مصدر لزيادة الكميات المصدرة من التسهيلات المصرية.

الغاز الطبيعي

وأكد يوسف - في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه من المتوقع أن ينتهي في عام 2025 الربط مع خط الغاز القبرصي، وهناك أتفاق مع الجانب الفلسطيني أن الدولة المصرية تستقبل فائض الغاز الفلسطيني عبر التسهيلات المصرية، وهؤلاء ثلاث مصادر مهمين لزيادة الغاز الطبيعي المسال، ومن خلالها نتمكن من تزويد صادرتنا من الغاز الطبيعي المسال، وهناك ثلاث مصادر جديدة لتغزية محطات الإسالة المصرية، وتلك المحطات في ذلك الوقت سوف تعمل بكامل طاقتها والتي تستوعب 12 مليون طن سنويًا.

واختتم يوسف، وبهذا سوف نصل إلى الهدف الذي أشار إلية وزير البترول طارق الملا، موضحًا أن هذا سوف يحقق لمصر ملايين الدولارات، فمصر كانت تستورد الغاز الإسرائيلي بـ"10" دولار، وكان يتم تصديرة بحوالي 60 دولار، ونفس الوضع سوف يتم تطبيقة على الغاز القبرصي.