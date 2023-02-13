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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بـ 8 مليار دولار حجم صادرات مصر من الغاز في 2022.. تفاصيل

حقل غاز
حقل غاز

كشف المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول السابق والخبير البترولى، عن حجم صادرات مصر من الغاز، مؤكدا أن مصر صدرت غاز بـ 8 مليار دولار فى 2022 مما حسن صورة اقتصادنا القومى.

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وأضاف مدحت يوسف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر قناة الأولى للتلفزيون المصري،
أن مصر مركز عالمى لتداول وتجارة الغاز الطبيعى فى شرق المتوسط، متابعا أن مصر لديها تنوع كبير فى الطاقة.

 

إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية

 

وتابع المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول السابق والخبير البترولى، أن الدولة المصرية تتجه إلى إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية، والتوجه للطاقة الخضراء، وإنتاج الأمونيا والهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى إنتاجها في الغاز. 

 

 

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