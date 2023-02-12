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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طاقة النواب توافق على 6 قوانين لترخيص البحث والتنقيب عن الغاز والبترول

النائب حسام صالح
النائب حسام صالح عوض الله

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام صالح عوض الله، خلال اجتماعاتها، اليوم 6 مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة، بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة العامة المصرية، للبحث والتنقيب عن البترول واستغلاله.
وأكد حسام عوض الله، رئيس اللجنة، أهمية تنشيط عمليات البحث والتنقيب خاصة بعد الاكتشافات الجديدة في ظل الاستراتيجية المعدة من وزارة البترول وتتضمن تنشيط عمليات البحث والتنقيب واستعرض ممثل وزارة البترول مشروعات القوانين وتفاصيل الاتفاقيات مع الشركاء.
ووافقت اللجنة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة يونايتد انيرجي إيجيبت ليمتد للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب وادي النطرون بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

كما وافقت اللجنة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة سيبترول إنترناشيونال إس. إيه، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب عامر بخليج السويس (ج.م.ع) ٫ ومشروع القانون المُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي. في، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب المغرة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

وأقرت اللجنة على  مشروع القانون المُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي. في، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب لاجيا بخليج السويس (ج.م.ع) ومشروع القانون المُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أبكس إنترناشيونال إنيرجي هولدنجزوشركة أيوك برودكشن بي. في، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق سيوة بالصحراء الغربية (ج.م.ع) و مشروع القانون المُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي. في.، وشركة دانا بتروليوم غرب أبو الغراديق ال تي دي، وشركة إينا أندستريا نافتا دي. دي.لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 21 لسنة 1994، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب أبو الغراديق بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

البترول وزارة البترول وادي النطرون مشروع القانون مجلس النواب السويس

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