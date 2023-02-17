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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شايف هتروح بعيد .. تعليق مثير من حتحوت على تألق إمام عاشور

صدى البلد

‏علق الإعلامي هاني حتحوت على هدف أمام عاشور في أول مباراة له مع لـ ميتيلاند الدنماركي في شباك سبورتينج لشبونة البرتغالي في دور الـ 16 لبطولة الدوري الأوروبي.


وكتب حتحوت  من خلال حسابه الشخصي تويتر :"إمام عاشور.. ربنا يحميك يابني.. أنا فرحان بيك جدًا.. شايفك هتروح لبعيد جدًا في أوروبا إن شاء الله ".

وشارك إمام عاشور كبديل، قبل أن يسجل الهدف الأول لفريقه ميتيلاند في الدقيقة 77، بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء مستغلًا خطأ من أنطونيو أدان حارس لشبونة في تمرير الكرة، ليتقدم لفريقه، مسجلًا أول أهدافه في أولى مبارياته مع فريقه الجديد.

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