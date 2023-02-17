الظهور الأول مع ميتيلاند الدنماركي..رد فعل شوبير على هدف إمام عاشور

‏علق الاعلامي احمد شوبير حارس مرمي النادي الاهلي السابق على هدف أمام عاشور في أول مباراة له مع لـ ميتيلاند الدنماركي في شباك سبورتينج لشبونة البرتغالي في دور الـ 16 لبطولة الدوري الأوروبي.



وكتب شويير من خلال حسابه الشخصي تويتر :" في الظهور الأول.. إمام عاشور يسجل أول أهدافه بقميص ميتلاند بمرمى سبورتنج لشبونة. ".

وشارك إمام عاشور كبديل، قبل أن يسجل الهدف الأول لفريقه ميتيلاند في الدقيقة 77، بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء مستغلًا خطأ من أنطونيو أدان حارس لشبونة في تمرير الكرة، ليتقدم لفريقه، مسجلًا أول أهدافه في أولى مبارياته مع فريقه الجديد.