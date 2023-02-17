قس موزمبيقي يحاول تقليد المسيح فكان هذا مصيره

توفي قس في موزمبيق بعد محاولته الصيام لمدة 40 يومًا ، محاكياً ما قيل أن المسيح فعله في الكتاب المقدس.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، توفي فرانسيسكو باراجاه ، قس كنيسة سانتا ترينداد الإنجيلية ، في مستشفى بمدينة بيرا ، حيث تم نقله إلى المستشفى وهو في حالة حرجة.

وتدهورت حالته الصحية بعد مرور 25 يومًا بدون طعام أو ماء، فقد وزنه لدرجة أنه لم يستطع الوقوف، وكان يبلغ من العمر 39 عامًا.

وفاة قس موزمبيقي حاول تقليد المسيح

ورفض نقله إلى المستشفى، لكن اخيرا تم نقله إلى المستشفى بإصرار من أقاربه وأتباعه، وتم تشخيصه بأنه يعاني من فقر الدم الحاد وفشل أعضائه الهضمية.

تمت إعادة ترطيبه بالمصل وحاول إدخال الأطعمة السائلة ، لكنه مات خلال فحص الأطباء، وكان القس أيضًا مدرسًا للغة الفرنسية في بلدة ميسيكا في مقاطعة مانيكا الوسطى.

قال أعضاء كنيسة سانتا ترينداد إنه من الشائع أن يصوم القس وأتباعه ، ولكن ليس لفترة طويلة، وقال شقيقه ماركس مانويل باراجا إنه صام لكنه طعن في التشخيص الطبي لوفاته. وقال "الحقيقة هي أن أخي كان يعاني من انخفاض في ضغط الدم".

إنه ليس التقرير الأول عن مثل هذه المحاولة المميتة لتقليد صوم المسيح لمدة 40 يومًا في الصحراء كما هو موصوف في إنجيل متى.

لكن هذه ليست الواقعة الأولى، مات رجلا من زيمبابوي عام 2015 بعد 30 يوما من صيام مشابه، وفي عام 2006 ، وجد طبيب شرعي بريطاني أن امرأة توفيت في منتصف الطريق خلال صيام مماثل في لندن.