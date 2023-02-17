أخبار الرياضة .. شوبير يلمح لقرب رحيل سافيو عن الأهلي ... مرتضى منصور يوجه رسالة شكر لاتحاد الكرة..فيتوريا يضم كهربا للمنتخب

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية الهامة، على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:



انتو السبب في ضياع القندوسي وعطية|مرتضى منصور يوجه رسالة لجماهير الزمالك



وجه المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك رسالة لـ جماهير الفريق بشأن الفتره المقبلة.

وأكد مرتضى منصور في تصريحات بالفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” أن جماهير الزمالك هي السبب في ضياع صفقتي مروان عطيه والقندوسي من الفريق وانضمامهم للأهلي مشددا أن الجماهير أصبحت تعلن عن صفقات الفريق عبر وسائل التواصل الاجتماعي".



رحيله بنهاية الموسم |شوبير يكشف مفاجأة بشأن غياب سافيو عن مباراة الأهلي والهلال

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن أسباب غياب برونو سافيو نجم الأهلي عن بعثة الفريق للسودان.

وأكد شوبير في تصريحات عبر برنامج “ ملعب اون تايم ” عبر قناة اون تايم سبورت أن سافيو مصاب منذ يومين لذلك تخلف عن السفر مع الفريق.



مرتضى منصور يوجه رسالة شكر لـ اتحاد الكرة لموقفه من قيد لاعبي الزمالك



وجه المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك رسالة شكر لاتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام.

وأكد مرتضى منصور في تصريحات بالفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” أن الاتحاد المصري اتخذ قرار سليم ١٠٠٪ بإحالة أزمة قيد لاعبي الفريق للاتحاد الدولي لكرة القدم “ الفيفا ” لاتخاذ القرار السليم .



فيتوريا يرغب في ضم كهربا ونيمار لمنتخب مصر|تفاصيل

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، يريد ضم محمود عبدالمنعم كهربا، وطلب جواز سفره للاستعانة به في المباريات القادمة للفراعنة.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: فيتوريا يدرس ضم أحد لاعبي الزمالك الشباب وهو سيد عبدالله نيمار، قبل معسكر مارس القادم".