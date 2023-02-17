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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

رحيله بنهاية الموسم |شوبير يكشف مفاجأة بشأن غياب سافيو عن مباراة الأهلي والهلال

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن أسباب غياب برونو سافيو نجم الأهلي عن بعثة الفريق للسودان.

وأكد شوبير في تصريحات عبر برنامج “ ملعب اون تايم ” عبر قناة اون تايم سبورت أن سافيو مصاب منذ يومين لذلك تخلف عن السفر مع الفريق.

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وأضاف شوبير أن الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر وجد أنه من الأفضل إراحة اللاعب حتي يستعيد مستواه الفني مشددا ان كولر يرغب في عودة سافيو للتألق مثل بدايته مع الفريق .

وتابع شوبير أن الحديث عن رحيل سافيو خلال الفترة الحالية غير صحيح ولكن الجهاز الفني يرغب في عودة اللاعب لمستواه مشددا أن في حال رحيل الاعب سيكون في نهاية الموسم الجاري وليس الآن.

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