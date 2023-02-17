أوكرانيا ومجموعة السبع يبحثون تنسيق الجهود

بحث رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال وسفراء مجموعة الدول السبع، الجهود الرامية لانتصار أوكرانيا على روسيا.



وقال شميهال -عبر تطبيق تليجرام، حسب ما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، أمس /الخميس/- إن مهمة تنسيق الجهود المشتركة مع سفراء مجموعة السبع إلى صيغة السلام التي طرحها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.



وأكد شميهال: نحن نبذل قصارى جهدنا لتحقيق نتائج محددة في هذا الصدد، مشددا على أنه في الوقت نفسه، من الضروري زيادة الضغط على روسيا.



وبحسب رئيس الوزراء الأوكراني، فإن "الرد على الابتزاز النووي الروسي في محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية يتطلب تشديد العقوبات، وتحديداً ضد الصناعة النووية الروسية".

وأضاف شميهال: "ناقشنا أيضًا الأولويات من حيث استعادة شبكة الطاقة وخطط تحقيق اللامركزية في شبكة الطاقة الأوكرانية".



وأعرب رئيس وزراء أوكرانيا عن خالص شكره وتقديره لسفراء مجموعة السبع على المساعدات المالية والعسكرية والإنسانية الكبيرة، معربا عن أمله في المزيد من العلاقات المثمرة.

