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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة تطلق نداء إنسانيا لإغاثة المتضررين من النزاعات والأمراض والكوارث شمال شرق نيجيريا

صدى البلد

 أطلقت الأمم المتحدة نداء إنسانيا بقيمة 1.3 مليار دولار، أمس /الخميس/، لمساعدة ستة ملايين شخص تضرروا بشدة من النزاعات والأمراض والكوارث شمال شرق نيجيريا.


وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في نيجيريا ماتياس شمالي -في بيان نشرته الأمم المتحدة عبر موقعها الإلكتروني- إن: "الأزمة الإنسانية وأزمة الحماية الواسعة النطاق لا تظهر أي مؤشرات أو بوادر على الانحسار". 


وأضاف: "هناك ما يقدر بنحو 2.4 مليون شخص في حاجة ماسة للمساعدة- متأثرون بالصراعات والكوارث والمرض- ويحتاجون إلى دعم عاجل".


وأشار شمالي إلى أن: "النساء والفتيات هن الأكثر تضررا"، لافتا إلى أن أكثر من 80 في المئة من الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية في ولايات بورنو وأداماوا ويوبي هم من النساء والأطفال الذين يواجهون مخاطر متزايدة من العنف والاختطاف والاغتصاب وسوء المعاملة.


ووفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، تتصاعد خطورة "القنبلة الموقوتة" لسوء تغذية الأطفال في شمال شرق نيجيريا ، حيث من المتوقع أن يرتفع عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد إلى مليوني طفل في عام 2023 الجاري، بعد أن كان يقدر عددهم بـ1.74 مليون في العام الماضي. ومن المتوقع أن تتضاعف المستويات المرتفعة بالفعل من سوء التغذية الحاد الوخيم من عام 2022 إلى 697 ألف شخص هذا العام.


وبحسب توقعات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فبدون اتخاذ إجراءات عاجلة، من المتوقع أن يواجه 4000 شخص في باما بولاية بورنو ظروفًا كارثية مثل المجاعة والموت والعوز وسوء التغذية الحاد للغاية.

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