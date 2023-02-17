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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رئيس أوكرانيا بحفل برلين: السينما تساعد في التغيير والتعبير بحرية

صدى البلد

ظهر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عبر بث مباشر في حفل افتتاح مهرجان برلين السينمائي في دورته الـ 73، بمناسبة فيلم "Superpower” الذي شارك به الرئيس الأوكراني.

وقال الرئيس الأوكراني، من خلال كلمته: “كنت أفكر في تهديد روسيا لشن حرب على العالم، ولكن السينما تساعد الآن في كشف العديد من الجرائم وتساعد في التغيير والتعبير بحرية”.

وكان قد وصل الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائى الدولى إلى ألمانيا لحضور الدورة الجديدة من فعاليات مهرجان برلين الدولى، بصحبة كل من أمير رمسيس مدير المهرجان وأندرو محسن مدير المكتب الفني للمهرجان.

وأصدر المهرجان بيانا في مارس الماضي يدين فيه الحرب في أوكرانيا، وأعلن تضامنه الكامل مع الشعب الأوكراني.

وجاء في البيان: "تسبب الغزو الروسي والهجمات على أهداف مدنية في كارثة إنسانية وحقوقية في أوكرانيا، إننا نتعاطف مع الضحايا والسكان الذين يعانون، والملايين الذين فروا من أوكرانيا".

ويشمل المهرجان خلال دورته الحالية العديد من الأنشطة في سوق الأفلام الأوروبية، وسوق الإنتاج المشترك في في الفترة من 18 إلى 22 فبراير ، فضلا عن عدد كبير من العروض العالمية الأولى.

مهرجان برلين اقتصر حظره خلال دورته الماضية على الأفلام الروسية في نسخته القادمة، لكنه سيمنع المندوبين الروس والوفود الرسمية من حضور الفعاليات أسوة بما أعلنه مهرجانا فينيسيا وكان من قبل.

وقال منظمو مهرجان برلين في بيان لهم، إنه لا يمكن استبعاد صناع الأفلام أو العاملين في مجال الثقافة من المشاركة في برلين على أساس جنسيتهم أو عزلهم.

المراهقون يشارك فى مهرجان برلين
أعلن مهرجان برلين السينمائي الدولي عن اختيار فيلم المراهقون للمخرج عمرو جمال للمشاركة في نسخته الـ73 المقرر انعقادها في شهر فبراير 2023، حيث سيحصل على عرضه العالمي الأول ضمن قسم البانوراما، هو أول مشاركة يمنية في المهرجان على الإطلاق.

يهتم قسم البانوراما الذي يشارك به المراهقون بمتابعة التطورات الفنية في السينما العالمية المعاصرة وبالأخص الأفلام التي تناقش قضايا وتقدم لمشاهديها تحديات لأفكارهم وعاداتهم.

يختار القسم أيضاً عرض أفلام ذات خلفية سياسية أو نسوية أو أية قضايا تشجع على البحث بصورة أعمق في الأمور الفكرية.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي برلين مهرجان برلين السينمائي حسين فهمي

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