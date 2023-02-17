ارتفاع قتلى الإعصار "جابرييل" في نيوزيلندا إلى 8 أشخاص

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن رئيس وزراء نيوزيلندا كريس هيبكنز، أعلن ارتفاع عدد ضحايا الإعصار الذي اجتاح البلاد إلى 8 أشخاص، محذرًا من أن العدد مرشح للزيادة مع تواصل فرق الطوارئ مع مئات من التجمعات التي عزلها الإعصار.

و أوضحت القناة، أن الإعصار الذي اجتاح المناطق المرتفعة من الجزيرة الشمالية قبل أن يشق طريقه إلى الساحل الشرقي، أدى إلى عزل بلدات وجرف مزارع وجسور وغمر منازل، كما تسبب في نفوق ماشية، وقطع السبل بالسكان فوق أسطح المنازل.

وقال هيبكنز: «إننا بحاجة إلى إعداد أنفسنا لاحتمال وجود مزيد من القتلى في أنحاء البلاد.. والعدد الفعلي لن نعرفه قبل مرور بعض الوقت، وحتى ظهر اليوم الجمعة تلقت الشرطة بلاغات بأنه لا يمكن التواصل مع أكثر من 4500 فرد من جانب أصدقائهم أو أفراد من عائلاتهم منذ الإعصار. وتعتقد الشرطة أن معظمهم لا تصلهم تغطية شبكات الاتصال فقط»

وأضاف هيبكنز: «هذه بلا شك أكبر كارثة طبيعية ربما هذا القرن... حجم الضرر كبير لأنه يغطي منطقة جغرافية واسعة، لكن بدأت الأوضاع في التحسن، مع توقعات بطقس جيد إلى حد كبير في معظم أنحاء الجزيرة الشمالية خلال مطلع الأسبوع».