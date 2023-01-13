لحظات مرعبة جراء الإعصار المدمر في ألاباما.. فيديو

عرضت فضائية "العربية" مقطع فيديو يوضح اللحظات المرعبة التي عاشها المواطنون، جراء الإعصار المدمر في ألاباما.

لحظات مرعبة عاشها سكان ولاية ألاباما الأمريكية، وذلك بعد إعصار هائل تنقل في أرجائها، محملا بأمطار غزيرة ورياح شديدة.



وتسبب الإعصار على قلب الولاية رأسا على عقب، ودمر البيوت والشوارع والمركبات، متسببا في مقتل 7 أشخاص على الأقل.



وأدى الإعصار إلى انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل، كما تعيش ولايات أخرى نفس الحالة المماثلة.





ولم تقتصر التغيرات المناخية وتداعياتها على ولاية ألاباما فقط، حيث مازالت تعاني ميسيسيبي من العاصفة المدمرة التي تعرضت لها مؤخرا، والتي تسببت في تطاير الحطام في أرجائها.

ولا زالت كاليفورنيا من تداعيات عاصفة شديدة تسببت في فيضانات عارمة، أسفرت عن مقتل 19 شخصا على الأقل.