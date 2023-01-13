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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بعد سلسلة من العواصف التاريخية.. إعصار جديد يهدد كاليفورنيا|شاهد

إعصار| أرشيفية
إعصار| أرشيفية

إعصار يهدد كاليفورنيا..عرضت فضائية يورونيوز تقريرًا عن تفاصيل عن الإعصار الذي يهدد كاليفورنيا، حيث أكدت مصلحة الأرصاد الجوية الأميركية أن ولاية كاليفورنيا التي تسجل فيها "سلسلة متواصلة من الأعاصير" تتجه شمالا، ستشهد  مزيدا من الأمطار الغزيرة في حين أنها لا تزال ترزح تحت وطأة فيضانات وانزلاقات تربة أدّت حتى الآن إلى مقتل 18 شخصًا على الأقلّ.
 


 

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وقضى 18 شخصًا على الأقل في السلسلة الأخيرة من العواصف التي ضربت غرب الولايات المتحدة، وأدت إلى هطول أمطار بكميات غير مسبوقة منذ 150 عامًا في بعض الأماكن.
 

وتسببت الأمطار الغزيرة بانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع وبالكثير من الفيضانات وباقتلاع أشجار وبقطع طرق رئيسية، حتى أنها في بعض الأحيان جرفت سيارات مع سائقيها. وحذّرت مصلحة الأرصاد الجوية الأميركية من أنه "من المتوقع أن تهطل أكثر الأمطار غزارة على شمال غرب كاليفورنيا خلال اليومين المقبلين.

 

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