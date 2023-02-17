عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الروسية تتهم الناتو بالتورط في النزاع مع أوكرانيا

روسيا وحلف الناتو
روسيا وحلف الناتو

اتهمت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم جمعة، حلف شمال الأطلسي "الناتو" بالتورط في النزاع بأوكرانيا.

 

وقالت زاخاروفا تحاول دول الناتو، بمظهر البريئة، إثبات أنها ليست طرفاً في النزاع "بأوكرانيا" تورط دول الناتو، ونشاط هذه الدول استفزازي لسنوات عديدة، والآن بالقيادة المباشرة لنظام كييف".


وصرح وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو يوم الثلاثاء الماضي، أن شحنات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا تدفع حلف شمال الأطلسي فعلياً إلى الصراع، محذراً من أن ذلك قد يؤدي إلى مستوى "لا يمكن التنبؤ به" من التصعيد.

 

وأضاف شويجو إن "الولايات المتحدة وحلفاءها يحاولون إطالة أمد الصراع قدر الإمكان"، بحسب مانشرته وكالة إنترفاكس للأنباء.

 

وأتت تصريحات الخارجية الروسية في الوقت الذي حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج أمس يوم الخميس، من مواجهة طويلة مع روسيا، مؤكدا أن على الحلف أن يكون مستعدا لمواجهة طويلة مع موسكو تتجاوز الأزمة الحالية الناجمة عن حرب أوكرانيا المستمرة منذ نحو عام.

 

وقال في مقابلة: "يجب أن نكون مستعدين للأمد الطويل، لكن ذلك قد يستمر لسنوات عديدة جدا جدا".
كما أضاف في هذه المقابلة التي أجريت قبل أسبوع من الذكرى الأولى لحرب أوكرانيا "الرئيس بوتين يريد أوروبا مختلفة، حيث يمكنه التحكم بجيرانه، وحيث يمكنه أن يقرر ما يمكن أن تفعله الدول".

وقال "نحن هنا للتأكد من انتصار أوكرانيا في هذه الحرب وتزويدها بالأسلحة والذخائر والدعم الذي تحتاجه".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

720 جنيهًا مرة واحدة.. مفاجأة في أسعار الذهب لم تحدث منذ 47 يومًا

بعد تراجع الطلب .. مفاجأة في أسعار الفراخ والبانيه اليوم بالمحلات

أخبار الرياضة .. شوبير يلمح لقرب رحيل سافيو عن الأهلي ... مرتضى منصور يوجه رسالة شكر لاتحاد الكرة..فيتوريا يضم كهربا للمنتخب

مدحت شلبي يوجه رسالة لوم لاتحاد الكرة بشأن قيد لاعبي الزمالك

انخفاض إجباري في أسعار الدواجن والبيض قريبا .. ماذا فعلت الحكومة؟

مرتضى منصور يوجه رسالة شكر لـ اتحاد الكرة لموقفه من قيد لاعبي الزمالك

نقل فنان شهير للمستشفى بعد تعرضه لجلطة دماغية أثناء التصوير.. تفاصيل

انخفاض أسعار الدواجن و3 قرارات حكومية لحل الأزمة قبل رمضان.. انفراجة

موضوعات متعلقة

قبل ذكرى الحرب الأولى.. 3 سيناريوهات أمام صراع روسيا وأوكرانيا

بيان عاجل من الأمم المتحدة بشأن طرد روسيا من المنظمة

ترشيحاتنا

عالم أزهري: الإسراء والمعراج رحلة عجيبة خرقت قانون الأسباب

توقعات بانهيار كبير في أسعار الذهب عالميا

6 مصريين .. وزارة الخارجية تتدخل لحل موقف المحتجزين في ليبيا

اختتام مناورة مقرات القيادة للجيشين الإسرائيلي والأمريكي

للعمل وسيط لشركات الأدوية.. 3 شروط حددها قانون مزاولة مهنة الصيدلة

انطلاق بطولة كأس العالم للرماية بالعاصمة الإدارية الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وجبة اقتصادية.. طريقة عمل مكرونة بالفاصوليا

ياسمين عز كلامها صح .. جمال شعبان : "الراجل عنده قلبين واحد في صدره والآخر في رجله "

بعد أنباء خطوبتها.. إطلالة تضع رضوى الشربيني في مأزق| شاهد

هاني الناظر يحذر من 4 أخطاء في هذه الأيام.. تفاصيل

فيديو

شاميو شهير يدمر الشعر ويؤثر على الخصوبة.. تعرف عليه|فيديو جراف

حادث مروع.. من هي البلوجر سارة محمد وماذا حدث لها/ فيديو جراف

زلزال نهاية البشرية.. خبير روسي يكشف عن قوته ومكانه المحتمل/فيديو جراف

فيروس جديد يثير القلق.. إصابات بدولة أفريقية ومناشدة عاجلة من الصحة ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

اﻟﻤﺰﻳﺪ