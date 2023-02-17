الخارجية الروسية تتهم الناتو بالتورط في النزاع مع أوكرانيا

اتهمت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم جمعة، حلف شمال الأطلسي "الناتو" بالتورط في النزاع بأوكرانيا.

وقالت زاخاروفا تحاول دول الناتو، بمظهر البريئة، إثبات أنها ليست طرفاً في النزاع "بأوكرانيا" تورط دول الناتو، ونشاط هذه الدول استفزازي لسنوات عديدة، والآن بالقيادة المباشرة لنظام كييف".



وصرح وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو يوم الثلاثاء الماضي، أن شحنات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا تدفع حلف شمال الأطلسي فعلياً إلى الصراع، محذراً من أن ذلك قد يؤدي إلى مستوى "لا يمكن التنبؤ به" من التصعيد.

وأضاف شويجو إن "الولايات المتحدة وحلفاءها يحاولون إطالة أمد الصراع قدر الإمكان"، بحسب مانشرته وكالة إنترفاكس للأنباء.

وأتت تصريحات الخارجية الروسية في الوقت الذي حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج أمس يوم الخميس، من مواجهة طويلة مع روسيا، مؤكدا أن على الحلف أن يكون مستعدا لمواجهة طويلة مع موسكو تتجاوز الأزمة الحالية الناجمة عن حرب أوكرانيا المستمرة منذ نحو عام.

وقال في مقابلة: "يجب أن نكون مستعدين للأمد الطويل، لكن ذلك قد يستمر لسنوات عديدة جدا جدا".

كما أضاف في هذه المقابلة التي أجريت قبل أسبوع من الذكرى الأولى لحرب أوكرانيا "الرئيس بوتين يريد أوروبا مختلفة، حيث يمكنه التحكم بجيرانه، وحيث يمكنه أن يقرر ما يمكن أن تفعله الدول".

وقال "نحن هنا للتأكد من انتصار أوكرانيا في هذه الحرب وتزويدها بالأسلحة والذخائر والدعم الذي تحتاجه".