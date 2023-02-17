ثراء جبيل تواصل تصوير مسلسل أسيل في الفيوم

تواصل الفنانة ثراء جبيل، وفريق عمل مسلسل “أسيل” تصوير أحداث العمل الدرامي، في الفيوم وذلك للانتهاء من تصوير أكبر قدر ممكن لعرض المسلسل قريباً، وهو أول عمل من بطولتها المطلقة.

يتكون المسلسل من ١٥ حلقة، ويشارك في بطولته بجانب ثراء جبيل، باسل الزارو، وأحمد سلطان، وسلوى محمد علي، وبدرية طلبة، واسراء رخا، وملك بدوي، ومن تأليف محمد جلال، وإخراج معتز حسام.

ونشرت ثراء جبيل، فيديو لها من كواليس المشهد الخطير الذي شاركت فيه بمسلسل آخر دور الذي يعرض حاليا على منصة شاهد، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت "ثراء"، تعليقا على مقطع الفيديو: كواليس مشهد قفزة سلمي عز الدين في مسلسل اخر دور".

كان مسلسل آخر دور بطولة دينا الشربيني قد تمكن من المنافسة علي قائمة الأعمال الأعلي مشاهدة في مصر بعد طرحه بأيام، وذلك عبر منصة شاهد vip .

واحتل مسلسل آخر دور المركز الثاني من أصل 10 مراكز للأعمال الاعلى مشاهدة في مصر.