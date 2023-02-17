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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فورد توقف إنتاج F-150 Lightning EV بسبب حريق البطاريات

 F-150 Lightnings
 F-150 Lightnings

أكدت شركة فورد توقف إنتاج F-150 Lightning بسبب تصاعد الدخان من إحدى شاحنات البيك أب الكهربائية، ووفقًا لمتحدث باسم الشركة، فإن المشكلة متعلقة بالحريق وهي قيد التحقيق حاليًا. 

كما ذكر المتحدث الرسمي أن مالكي F-150 Lightning الحاليين لا ينبغي أن يقلقوا، ومن المتوقع أن يظل خط الإنتاج متوقف حتى 23 فبراير على الأقل، على الرغم من عدم وجود معلومات حتى الآن عن الموعد المتوقع لاستئنافه.

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 F-150 Lightnings

منذ يومين فقط ، توقف إنتاج وشحن F-150 Lightning قد توقف. في ذلك الوقت ، لم يكن معروفًا سوى القليل جدًا عن الجذر الفعلي للتوقف ولكن كان من الواضح أنه يحيط بمشاكل البطارية. الآن ، نحن نعلم أن "المشكلة" كانت أن إحدى طائرات F-150 Lightning التي كانت جالسة في مراجعة جودة ما قبل الشحن اشتعلت فيها النيران.

 F-150 Lightnings

وقالت إيما بيرج، المتحدثة باسم شركة فورد ، لصحيفة ديترويت فري برس: "يمكنني تأكيد حريق في سيارة واحدة، اسمحوا لي أن أكرر ليس لدينا سبب للاعتقاد بأن F-150 Lightnings الموجودة بالفعل في أيدي العملاء قد تأثرت بهذه المشكلة"، كما أكدت أن تصنيع الشاحنة الكهربائية بالكامل سيظل متوقفًا مؤقتًا حتى 23 فبراير، ولم تذكر متى سيتم استئناف انتاج الشاحنات مرة أخرى.

 

 F-150 Lightnings

أضافت بيرج ان الشركة حددت السبب الجذري لهذه المشكلة، وبحلول نهاية الأسبوع المقبل، نتوقع إنهاء تحقيقنا وتطبيق ما تعلمناه على عملية إنتاج بطارية الشاحنة؛ وقد يستغرق هذا بضعة أسابيع"، بالإضافة إلى ذلك، فإن صانع السيارات ليس على دراية بأي حوادث تحيط بالمشكلة في الميدان.

 

قالت صحيفه ديترويت فري برس أن فورد تعمل مع مورد البطاريات الخاص بها "SK On" لأنها تشتبه في أن المشكلة تتعلق بالبطارية نفسها وليس لها علاقة بالتجميع، وسيكون آخر شيء تريده شركة فورد هو عدد كبير من الشاحنات الصغيرة التي تتطلب استدعاءً بسبب مخاطر الحريق المحتملة.

 

 

F-150 Lightning EV lightning إيما بيرج فورد ديترويت F-150

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