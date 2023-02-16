عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

للشراء من السعودية.. 5 سيارات دفع رباعي جديدة| صور

صدى البلد

يضم السوق السعودي للسيارات مجموعة من أقوى سيارات الدفع الرباعي في العالم، والتي تأتي مجهزة بأحدث وأقوى التقنيات لتحدي التضاريس والمنحدرات.

وفي السياق التالي يستعرض صدى البلد 5 من أحدث سيارات الدفع الرباعي في السوق السعودي.

أغرب 5 سيارات خارقة في العالم 2023 | صور

تويوتا كورولا بـ 95 ألف جنيه | تفاصيل

فورد اكسبيديشن موديل 2023

فورد اكسبيديشن موديل 2023

تتوفر السيارة السيارة فورد اكسبيديشن موديل 2023 في السوق السعودي بثلاثة أنواع من المحركات جاءت على النحو التالي:

المحرك الأول: سداسي الأسطوانات، بسعة 3500 سي سي، يضخ قوة تصل الى 375 حصان وعزم 637 نيوتن متر

المحرك الثاني: سداسي الأسطوانات، بسعة 3500 سي سي، يولد قوة 400 حصان وعزم 650 نيوتن متر.

المحرك الثالث وهو محرك فورد الأيقوني Best-in-Class High Output EcoBoost واللذي يعتبر الأفضل والأقوى ضمن التكشيلة، وينتج قوة تصل الى 440 حصاناً وعزم دوران 705 نيوتن متر.

 

أسعار السيارة فورد اكسبيديشن موديل 2023

الفئة الأولى بقيمة قدرها 218,155 ريال.

الفئة الثانية (تيمبرلاين) بقيمة قدرها 289,800 ريال.

 

تويوتا برادو موديل 2023

تويوتا برادو موديل 2023

حصلت السيارة تويوتا برادو على محرك سداسي الأسطوانات، سعة 4000 سي سي، يضخ قوة تصل الى 271 حصانا، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 381 نيوتن متر، متصل بناقل حركة  أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات، وتتسارع انطلاقا من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 9 ثوان، وتصل السرعة القصوى الى 200 كيلومتر في الساعة.

 

أسعار السيارة تويوتا برادو موديل 2023

الفئة الأولى بسعر 165,140 ريال

الفئة الثانية بسعر 171,925 ريال

الفئة الثالثة بسعر 185,380 ريال 

الفئة الرابعة بسعر 190,210 ريال 

الفئة الخامسة بسعر 204,585 ريال

 

تويوتا لاند كروز موديل 20

تويوتا لاند كروز موديل 2023

تأتي سيارة تويوتا لاند كروز موديل 2023 في الأسواق العربية بمنظومة دفع رباعي تعتمد على محركين، الأول محرك سداسي الأسطوانات “V6” مزود بشاحن تيربو مزدوج، وسعة تبلغ 3300 سي سي، يولد قوة تصل الى 302 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل الى 700 نيوتن/متر، يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي يتألف من 10 سرعات.

بينما يأتي المحرك الثاني محرك سداسي الأسطوانات “V6” مزود بشاحن تيربو مزدوج، بسعة تبلغ 3500 سي سي، يولد قوة تصل الى 409 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل الى 650 نيوتن/متر، يتصل بناقل حركة يدوي يتألف من 10 سرعات.

 

سعر سيارة تويوتا لاند كروز موديل 2023

نسخة GRX1 يبلغ سعرها 251,160 ريال

نسخة GRX2 يبلغ سعرها 269,100 ريال. 

نسخة GRX3 يبلغ سعرها 298,310 ريال.

نسخة GRX4 يبلغ سعرها 310,385 ريال.

نسخة GRX-V يبلغ سعرها 323,265 ريال.

نسخة VX يبلغ سعرها 364,090 ريال.

نسخة  VXR يبلغ سعرها 406,410 ريال.

نسخة  GX DSL يبلغ سعرها 242,880 ريال.

نسخة GXR2 DSL يبلغ سعرها 266,455 ريال.

نسخة GXR3 DSL يبلغ سعرها 291,870 ريال.

نسخة GXR4 DSL يبلغ سعرها 303,945 ريال.

نسخة  VX DSL يبلغ سعرها 357,190 ريال.

نسخة GR-S DSL يبلغ سعرها 407,445 ريال.

 

اودي Q5

اودي Q5

تتوفر السيارة اودي Q5 على محرك سداسي الأسطوانات، سعة 2000 سي سي، يضخ قوة تصل الى 272 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 370 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء يتألف من 4 سرعات، دفع رباعي.

 

يبلغ سعرها سعر اودي Q5 نحو 252,000 ريال.

 

لاند روفر رنج روفر ايفوك

لاند روفر رنج روفر ايفوك

جاءت السيارة رنج روفر ايفوك بمحرك سداسي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 2000 سي سي، يضخ قوة تصل الى 250 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 365 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء يتألف من 4 سرعات، دفع رباعي.

 

سعر رنج روفر ايفوك

الفئة الأولى PS AWD بقيمة تبلغ 247,825 ريال 

الفئة الثانية R-DYNAMIC HSE 200 PSTبقيمة تبلغ 250,585 ريال

الفئة الثالثة R-DYNAMIC HSE 250 PS قيمة تبلغ 280,485 ريال

تويوتا برادو فورد اكسبيديشن فورد تويوتا لاند كروز رنج روفر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 الآن يتراجع بقوة|مفاجأة بأسعار الذهب لأول مرة منذ 45 يومًا

مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بعد قرار الحكومة بشأن مزارع الفراخ

أول رد لاتحاد الكرة على قيد منسي وبلحاج وشبانة بالزمالك.. فيديو

مهاجم جديد بالأهلي بـ 120 مليون جنيه .. مفاجأة

وفاة محمد غندر ‏مراسل قناة أون سبورت

حل أزمة الدواجن| الحكومة: المزارع لن تتحمل ضريبة عقارية عن 3 سنوات

منسي وبلحاج وشبانة بقائمة الزمالك.. اتحاد الكرة يزف خبرًا سارًا لعشاق الأبيض

لا تلعبوا بالنار..رسالة شديدة اللهجة من ميدو لإدارة الهلال قبل لقاء الأهلي

موضوعات متعلقة

صفقة تسلا والبيت الأبيض.. توسعة هائلة لشواحن المركبات الكهربائية

ماكلارين تكشف عن 720S GT3 EVO المحسنة| صور

سعر هيونداي كريتا الجديدة في السعودية | صور

بورصة السيارات.. زيادة جديدة لأسعار بايك X7 موديل 2023

أغرب 5 سيارات خارقة في العالم 2023 | صور

زيادة نصف مليون.. أحدث أسعار هوندا أكورد

تويوتا كورولا بـ 95 ألف جنيه | تفاصيل

تأثرا بتسلا.. فيراري تتحول لشركة سيارات كهربائية في هذا الموعد

ترشيحاتنا

علي جمعة يوضح الموقف الشرعي لشخص ينكر الإسراء والمعراج

اهتزار الأرض وسقوط المباني بثوان.. فيديو اللحظات الأولى المرعبة لزلزال تركيا

اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين تبدأ تلقى الطعون والتنازلات

الدفع بأوناش لرفع كوبري المُشاة بالطريق الزراعي بالقليوبية.. وعودة الحركة المرورية |صور

أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم 16 فبراير 2023

إيلون ماسك يوضح حقيقة وجود الكائنات الفضائية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض صادمة لمرضه.. أسباب وفاة مراسل أون سبورت

لازم تيجي بفستان.. مريم تثير الجدل بموقف صادم عن حياة الأنفلونسرز

جمال شعبان يكشف تفاصيل وفاة مراسل أون سبورت

نشرة المرأة والصحة| فساتين جريئة أثارت الجدل لياسمين الخطيب..أبراج تستعين بحماتها للسيطرة على زوجها

فيديو

جلطة في شريان حساس.. تطورات الحالة الصحية لنجل محمد ثروت

الأرض تحركت 7 أمتار.. إدارة الكوارث التركية تكشف عن تداعيات كبرى للزلزال|فيديوجراف

أربع هزات أرضية جديدة اثنتان منها ضربتا دولة عربية

خطابات نورهان تقلب الموازين.. محامية فتاة بورسعيد: احنا في مصيبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ