للشراء من السعودية.. 5 سيارات دفع رباعي جديدة| صور

يضم السوق السعودي للسيارات مجموعة من أقوى سيارات الدفع الرباعي في العالم، والتي تأتي مجهزة بأحدث وأقوى التقنيات لتحدي التضاريس والمنحدرات.

وفي السياق التالي يستعرض صدى البلد 5 من أحدث سيارات الدفع الرباعي في السوق السعودي.

فورد اكسبيديشن موديل 2023

فورد اكسبيديشن موديل 2023

تتوفر السيارة السيارة فورد اكسبيديشن موديل 2023 في السوق السعودي بثلاثة أنواع من المحركات جاءت على النحو التالي:

المحرك الأول: سداسي الأسطوانات، بسعة 3500 سي سي، يضخ قوة تصل الى 375 حصان وعزم 637 نيوتن متر

المحرك الثاني: سداسي الأسطوانات، بسعة 3500 سي سي، يولد قوة 400 حصان وعزم 650 نيوتن متر.

المحرك الثالث وهو محرك فورد الأيقوني Best-in-Class High Output EcoBoost واللذي يعتبر الأفضل والأقوى ضمن التكشيلة، وينتج قوة تصل الى 440 حصاناً وعزم دوران 705 نيوتن متر.

أسعار السيارة فورد اكسبيديشن موديل 2023

الفئة الأولى بقيمة قدرها 218,155 ريال.

الفئة الثانية (تيمبرلاين) بقيمة قدرها 289,800 ريال.

تويوتا برادو موديل 2023

تويوتا برادو موديل 2023

حصلت السيارة تويوتا برادو على محرك سداسي الأسطوانات، سعة 4000 سي سي، يضخ قوة تصل الى 271 حصانا، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 381 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات، وتتسارع انطلاقا من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 9 ثوان، وتصل السرعة القصوى الى 200 كيلومتر في الساعة.

أسعار السيارة تويوتا برادو موديل 2023

الفئة الأولى بسعر 165,140 ريال

الفئة الثانية بسعر 171,925 ريال

الفئة الثالثة بسعر 185,380 ريال

الفئة الرابعة بسعر 190,210 ريال

الفئة الخامسة بسعر 204,585 ريال

تويوتا لاند كروز موديل 20

تويوتا لاند كروز موديل 2023

تأتي سيارة تويوتا لاند كروز موديل 2023 في الأسواق العربية بمنظومة دفع رباعي تعتمد على محركين، الأول محرك سداسي الأسطوانات “V6” مزود بشاحن تيربو مزدوج، وسعة تبلغ 3300 سي سي، يولد قوة تصل الى 302 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل الى 700 نيوتن/متر، يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي يتألف من 10 سرعات.

بينما يأتي المحرك الثاني محرك سداسي الأسطوانات “V6” مزود بشاحن تيربو مزدوج، بسعة تبلغ 3500 سي سي، يولد قوة تصل الى 409 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل الى 650 نيوتن/متر، يتصل بناقل حركة يدوي يتألف من 10 سرعات.

سعر سيارة تويوتا لاند كروز موديل 2023

نسخة GRX1 يبلغ سعرها 251,160 ريال

نسخة GRX2 يبلغ سعرها 269,100 ريال.

نسخة GRX3 يبلغ سعرها 298,310 ريال.

نسخة GRX4 يبلغ سعرها 310,385 ريال.

نسخة GRX-V يبلغ سعرها 323,265 ريال.

نسخة VX يبلغ سعرها 364,090 ريال.

نسخة VXR يبلغ سعرها 406,410 ريال.

نسخة GX DSL يبلغ سعرها 242,880 ريال.

نسخة GXR2 DSL يبلغ سعرها 266,455 ريال.

نسخة GXR3 DSL يبلغ سعرها 291,870 ريال.

نسخة GXR4 DSL يبلغ سعرها 303,945 ريال.

نسخة VX DSL يبلغ سعرها 357,190 ريال.

نسخة GR-S DSL يبلغ سعرها 407,445 ريال.

اودي Q5

اودي Q5

تتوفر السيارة اودي Q5 على محرك سداسي الأسطوانات، سعة 2000 سي سي، يضخ قوة تصل الى 272 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 370 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء يتألف من 4 سرعات، دفع رباعي.

يبلغ سعرها سعر اودي Q5 نحو 252,000 ريال.

لاند روفر رنج روفر ايفوك

لاند روفر رنج روفر ايفوك

جاءت السيارة رنج روفر ايفوك بمحرك سداسي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 2000 سي سي، يضخ قوة تصل الى 250 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 365 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء يتألف من 4 سرعات، دفع رباعي.

سعر رنج روفر ايفوك

الفئة الأولى PS AWD بقيمة تبلغ 247,825 ريال

الفئة الثانية R-DYNAMIC HSE 200 PSTبقيمة تبلغ 250,585 ريال

الفئة الثالثة R-DYNAMIC HSE 250 PS قيمة تبلغ 280,485 ريال