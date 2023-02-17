جامعة حلوان في أسبوع | طلاب الجامعة يتألقون بمشاريع التخرج ويحصدون مراكز متقدمة بالمسابقات.. واتجاه لتنفيذها على أرض الواقع

رئيس جامعة حلوان:

ندعم طلابنا المبتكرين لتحويل أفكارهم إلى منتجات قابلة للتسويق بصورة تنافسية

اجتماع الهيئة العربية للتصنيع لإيجاد آليات استغلال مشروعات تخرج الطلاب

رئيس جامعة حلوان: نعمل لتفعيل دور الشباب للمساهمة في انتقال مصر إلى مفهوم «الحكومة الذكية»

شهدت جامعة حلوان على مدار الأسبوع المنقضى العديد من الأخبار والأحداث المهمة، التي لفتت انتباه المتابعين المهتمين بـ أخبار جامعة حلوان، سواء على مستوى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

ويستعرض موقع صدى البلد، أبرز ما شهدته جامعة حلوان من أخبار وأحداث وتصريحات منذ بداية الأسبوع.

وشاركت كراع لمعرض القاهرة الدولي للابتكار في نسخته السابعة، والذي عقد على مدار يومي 13-14 فبراير 2023 بالعاصمة الإدارية الجديدة، و بحضور دولة البرتغال كضيف شرف المعرض هذا العام، وجاء ذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.

وعرضت جامعة حلوان المشاريع الطلابية، الشركات الناشئة، رواد الأعمال في المعرض من خلال مكتب نقل و تسويق التكنولوجيا و الذي يشرف عليه الدكتور شهيرة حبشي، و نادي ريادة الأعمال بالجامعة والذي يشرف عليه الدكتورة إيمان أبو طالب، و حاضنة أعمال Biocluster بجامعة حلوان تحت إشراف الدكتور إيهاب عبد الرؤوف، و حاضنة الأثاث المصري تحت إشراف الدكتورة مها الحلبي، بالإضافة إلى مشاركة عدد من كليات الجامعة بمشاريع مميزة.

وأشار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن المعرض يشارك فيه 86 شركة ناشئة، و1000 ابتكار، والهدف منه أن نعلم الشباب كيف يفكر و يبتكر ليتمكن من تحويل الابتكارات إلى منتجات على أرض الواقع، مشيرًا أن الابتكار وسيلة أساسية لدعم الإقتصاد القائم علي المعرفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وقال الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن الجامعة تشارك بحوالي 22 فكرة مشروع بحثي في معرض القاهرة الدولي للابتكار، حيث تسعى الجامعة دائما إلى اكساب الباحثين مهارات البحث والابتكار على أسس علمية وأخلاقية تتناسب مع التطورات العصرية الحديثة، وتعمل الجامعة على دعم الشباب المبتكرين لخلق مناخ تفاعلي بين بعضهم البعض، وبين الهيئات المعنية المختلفة التي تدعمهم.

وأكد رئيس الجامعة علي دعم الجامعة للباحثين والمبتكرين وتمويلهم ورعايتهم، داعيًا إلى ضرورة تلقى أفكارهم البحثية أو الابتكارية والعمل على تطويرها، بما يسهم في تحويل أفكارهم المبتكرة لمنتجات قابلة للتسويق بصورة تنافسية، والعمل على مساعدتهم في خلق فرص تسويقية لها، مؤكدًا أن المشاريع الطلابية تقدم أفكار جديدة تعكس آمال واحلام وطموحات الشباب ورؤيتهم للظروف المحيطة والقضايا المجتمعية.

وأشار إلى حرص الجامعة على دعم ورعاية الموهوبين والمبدعين، كما تساهم الجامعة في تشجيع الطلاب على الارتقاء بمستوى مشروعاتهم الطلابية، والابتكار فيها، وذلك فى ظل اهتمام القيادة السياسية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضحت الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن الجامعة تدعم البحث العلمي ومخرجاته مشيرة لأهمية وصول المخرجات العلمية والمشروعات الإبداعية إلى المستوى التطبيقي، لتقديم حلولاً للمشاكل التي يواجهها المجتمع.

وجاءت مشروعات طلاب جامعة حلوان التي تم عرضها في معرض القاهرة الدولي للابتكار في نسخته السابعة كالتالي: سيارة محولة للعمل بمحرك كهربي و مشروع نظم أنشائية خضراء منخفضة الانبعاثات الكربونية ومعتمدة من مركز بحوث الأسكان و بطاريات قابلة للشحن، وعدد من المشاريع عن عداد المياه الذكي، كذلك مشروع تطبيق لمراقبة وفرض إجراءات التحكم في 19-COVID في بيئات مختلفة، نظام مراقبة ومتابعة الحالة الصحية لمرضي الأمراض المزمنة، روبوت لمساعدة الأطفال المصابين بالتوحد، توربين الرياح الحلزونية أرخميدس للسرعات المنخفضة في المناطق الحضرية.

كما شملت: مشروع تحويل مخلفات الطعام إلى وقود غازي حيوي عن طريق عملية الهضم اللاهوائي، بدلة إعادة التأهيل للأطفال ذوي الإعاقة الحركية، سيارة إطفاء مخصصة للشوارع الضيقة والأماكن العشوائية، بالإضافة إلى مشروع الحفاظ علي مياه نهر النيل من خلال التخلص من ورد النيل و تجهيزه كمواد خام، تصميم مشروع المونوريل بهوية مصرية، تصميم جهاز علاج طبيعي للأطراف السفلية بالمنزل تحت إشراف طبيب، استخدام عوادم الأقمشة غير المنسوجة في إنتاج منسوجات تستخدم في حماية الشواطئ من النحر، اعادة تدوير الخامات و المخلفات النسجية في انتاج اقمشة غير منسوجة تساهم في تصنيع بدائل للاخشاب الطبيعية في وحدات الأثاث " كأحد تطبيقات الأقمشة التقنية.

وشملت كذلك مشروعات الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية حيث عرض رواد الأعمال بمعسكر إعداد الشركات الناشئة بحاضنة Biocluster ابتكارات عن تصنيع جهاز التفريد الكهربي DNA بإيدي مصرية، كذلك قدموا منصة تفاعلية لتصميم الدواء القائم على التركيب و انتاج وقود حيوي HVO عالي الجودة من زيوت الطهي المستعملة، كذا مواد حيوية لتقليل هدر مياة ري الأراضي و عرض رواد أعمال بحاضنة الاثاث المصري تصميمات تهدف إلى تطوير المنتج المصري و تعمل علي إنتاج وحدات اثاث بطرق تعشيقية مختلفة و محاولة الاستغناء أو ايجاد بدائل لجميع الاكسسوارات المستخدمة و منتجات تدمج تصميمات الأثاث بالوسائل التعليمية و الألعاب.

وحصد فريق كلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان المركز الثاني في مسابقة الابتكارات الخاصة بالسيارات الكهربائية التي أقيمت بمعرض القاهرة الدولي السابع للابتكار 2023، بعد تقديم مشروع إبداعي يقوم على تحويل سيارة تعمل بمحرك احتراق داخلي إلى سيارة كهربيه بالكامل صديقه للبيئة، وجاءت الفكرة لمجموعة من الطلاب بالقسم تحت إشراف دكتور مصطفي محمد احمد.

وتقوم فكرة مشروع طلاب هندسة المطرية جامعة حلوان على تحويل سيارة تعمل بمحرك احتراق داخلي إلى سيارة كهربيه بالكامل صديقه للبيئة وعمل مقارنه علميه كامله بين السيارتين وتحديد آليات واجراءات عمليات التحويل بشكل علمي لتحديد مدي كفاءة عملية التحويل وجدواها الاقتصادية و البيئية و إمكانية استخدامها بالسوق المصري.

وفكره عمل المشروع تعتمد علي ثلاث جوانب مهمه على المستوى العالمي تساهم في مواجهة أزمات البترول العالمية وارتفاع أسعاره، الاستهلاك العالي منه في سيارات الاحتراق الداخلي، وتعالج السيارة مشكلة تأثر البيئة والمناخ العام بملوثات سيارات الاحتراق الداخلي، ويأتي ذلك في ظل التحول العالمي ل ”التنقل الأخضر " والعمل بالسيارات الكهربية والتحول "للمدن الخضراء"، وتتميز السيارة بأنها اقتصاديه، فالسيارات الكهربية تستهلك الطاقة بصورة منخفضة.

وعلى المستوى المحلى يدعم المشروع تبني الدولة الإتجاه العالمي "للتنقل الأخضر " و "المدن الخضراء"، في ظل اهتمام الدولة بمعالجة مشكلة تلوث المناخ الناتج عن عوادم السيارات وتنفيذ مبادرات الاحلال والتجديد، بتوجيه خاص من سياده الرئيس" عبد الفتاح السيسي، وتدعم السيارة اهتمام الدولة الكبير بقطاع السيارات الكهربية وتشجيع المناخ الاستثماري والمستثمرين للنهوض بتلك الصناعة في مصر.

وعلى المستوى العلمي والهندسي يتميز المشروع بتطبيق المناهج العلمية الهندسية بشكل عملي في عمليات التحويل واجراء الاختبارات علي المنتج النهائي، وذلك بإضافه رؤية هندسيه جديدة لتحويل سيارات الاحتراق الداخلي إلى سيارات كهربيه بالكامل، حيث يستهدف المشروع إيجاد حلول هندسية مناسبة للمشاكل التي تواجه عمليات التحويل و الحفاظ علي كفاءة السيارة بعد التحويل.

كما التقى الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان وفد الهيئة العربية للتصنيع وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجامعة والهيئة، وتعميق الشراكة بين جامعة حلوان التي تعد من كبري الجامعات المصرية التي تتميز بكلياتها التكنولوجية، والهيئه العربيه للتصنيع التي تعد الأكبر والأقوى والأكثر تنافسية وتنوعًا كقاعده صناعيه وتكنولوجيه كبري في مصر والعالم العربي والعالم.

وتضمنت الزيارة مناقشة آليات استغلال مشروعات تخرج طلاب جامعة حلوان و تنفيذها من خلال الهيئة لتحويلها إلى حقيقة على أرض الواقع يمكن الاستفادة منها في حل المشكلات أو توفير الاحتياجات المجتمعية التي يمكن توظيف المشاريع الطلابية لتوفيرها.

وتناولت المباحثات عرض الرؤى المختلفة بشأن أهمية تعميق التصنيع المحلي وتدريب الكوادر البشرية ودعم المشروعات البحثية والإبتكارت الصناعية القابلة للتطبيق.

كما تناولت الزيارة ضرورة تعميق التعاون البناء بين جامعة حلوان ومؤسسات الدولة الصناعية واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتعميق التصنيع المحلي.

وتبادل الجانبين المناقشات حول ضرورة تعميق أسس التعاون لتشمل العديد من المجالات الأخرى، وكذلك دعم الهيئة للجامعة في المجال الهندسي والإدارة الهندسية وتوفير كافة المتطلبات التي تحتاجها الجامعة ويمكن أن توفرها الهيئة.

وكان قد شارك فريق طلابي WRL Pixels من كلية الهندسة بحلوان جامعة حلوان في الملتقي القمي هاكاثون الحكومة الذكية بجامعة بنها 2023 تحت شعار "حكومة ذكية لعاصمة ادارية ذكية"، وحصل الفريق علي المركز الأول في مجال الحوكمة والخدمات الذكية علي مستوي الجامعات المصرية.

وهنأ الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان طلاب فريق WRL Pixels، وأكد رئيس الجامعة علي دعم الطلاب في مختلف المجالات العلمية وتشجيع الابتكار، والبحث، والتطوير، من خلال تعزيز وتحفيز الشباب من المبرمجين وأصحاب الأفكار والرؤى لتقديم أفكارهم الذكية ومشاريعهم البرامجية، في كافة المحافل المختلفة.

وتأتي مشاركة جامعة حلوان بهدف تفعيل دور الشباب للمساهمة في انتقال مصر إلى مفهوم «الحكومة الذكية»، من خلال استحداث حزمة من الأفكار والمشاريع البرامجية الحديثة التي تخدم المبادرات التي تتخذها الحكومة لدمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عملياتها ووظائفها، أيضًا المساهمة في الوصول إلى «الديمقراطية الذكية» من خلال المشاريع البرامجية.

ويهدف هاكاثون الحكومة الذكية تطبيق مفهوم «الحكومة الذكية»، من خلال عدة مسارات تشمل الديمقراطية الذكية، والهوية الذكية، والحوكمة الذكية، والقيادة الذكية، والتوثيق الذكي، والخدمات الذكية، والإعلام الذكي، والتواصل الذكي، والمجتمع الذكي، والتخطيط الذكي، والحركة الذكية، والتتبع الذكي، والرقابة الذكية، والتأمين الذكي.

والطلاب المشاركون هم محمد محمود عبد العزيز السحرتي، عمر عبد الرحمن، أحمد محمد زكي، عمر عبد الله حسن، نور الدين مجدي.