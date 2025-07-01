حزب مصر بلدي: نعمل على قدم وساق لدعم مرشحي الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ

أصدر اللواء سيف الإسلام عبدالباري رئيس حزب مصر بلدي قرارا بتشكيل المكتب التنفيذي للحزب في ضوء إعادة هيكلة الحزب استعداداً للانتخابات البرلمانية المقبلة.

و شمل تشكيل المكتب التنفيذي برئاسة الدكتور رابح رتيب بسطا النائب الأول لرئيس الحزب وعضوية كلا من احمد أبوالفضل نائب رئيس الحزب و الدكتور سعيد شحاتة نائب رئيس الحزب وأمين عام التنظيم وأحمد المتولي و إبراهيم غراب .

فيما أكد الدكتور سعيد شحاتة أن الحزب يعمل علي قدم وساق لدعم مرشحيه في انتخابات مجلس الشيوخ لنظام الفردي في أكثر من 9 محافظات .

و أوضح أن الخطوات الأخيرة تهدف لدعم المرشحين وإعادة ضخ الدماء في الحزب.