تزايد ملحوظ .. مأساة في بريطانيا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية

قالت الدكتورة سامية الأطرش، عضو حزب المحافظين البريطاني، إن بريطانيا تعافت من أزمة كورونا ولكن تعاني الآن بشدة أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدنية التي يشهدها العالم جراء الحرب الروسية الأوكرانية.

وأكدت الدكتورة سامية الأطرش، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية " القاهرة الإخبارية"، أن بريطانيا تمر بضائقة شديدة، ولهذا ارتفعت نسب إنهاء الحياة في السنوات الأخيرة منذ 2008، مشيرة إلى أن المشاكل النفسية التي ترسخت بقلوب المواطنين كأنها عاصفة اجتاحت الكثيرين.

وأضافت في حديثها، أن الحكومة البريطانية عليها النظر إلى غير القادرين على العمل وليس لديهم دخل كاف لتحقيق احتياجاتهم الأساسية، لحماية هذه الفئة من الإقدام على التخلص من حياتهم في ظل هذه الأوضاع الراهنة، حيث معدلات الاكتئاب النفسي والعقلي ببريطانيا في تزايد ملحوظ.