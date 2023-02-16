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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فتاة تدهس صديقها السابق بالسيارة في بريطانيا.. والقاضي يحكم بهذا العقاب

لحظة تصادم بالسيارة
لحظة تصادم بالسيارة

منعت قوات الامن الممرضة ريبيكا توماس البالغة من العمر 37 عامًا ، من القيادة لمدة 12 شهرًا بعد أن دهست صديقها السابق ديفيد روبنسون البالغ 45 عامًا ، بعد شجار في موقف سيارات.

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وبحسب صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، استمعت المحكمة إلى قرار منع ممرضة من القيادة بعد أن شوهدت على كاميرات المراقبة في الشارع  وهي تدهس صديقها السابق في موقف سيارات بنادي الرجبي بعد شجار كانا فيه مخمورين.

وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة ريبيكا وهي تدخل في شجار مع ديفيد روبنسون صديقها السابق الذي انفصلت عنه قبل أربعة أشهر.

 

ثم شوهدت توماس وهي تعود إلى السيارة ، بينما كان السيد روبنسون يمشي بعيدًا عن نادي الرجبي باتجاه مدخل موقف السيارات. 
وشوهدت السيارة - التي تقودها توماس - وهي تدخل الشاشة من اليمين وتنحرف نحو روبنسون قبل أن يتم اقتيادها بعيدًا.

ويظهر في الفيديو لحظة ان صدمت الرجل البالغ من العمر 45 عامًا بالسيارة وانقلب على غطاء المحرك قبل أن يسقط ويترك مستلقيًا على الأرض.

وقال المدعي العام بريان سيمبسون للمحكمة إن روبنسون ظل هناك 'لمدة أربع دقائق ونصف قبل أن يأتي المارة لمساعدته. ثم ذهب إلى منزل صديقته الجديدة وبعد ذلك إلى المستشفى'.

بعد الحادث ، عانى السيد روبنسون من ألم في الرقبة والذراع ، وعين سوداء وكدمات ، وذهب لاحقًا إلى المستشفى قبل خروجه دون إصابات خطيرة

دهسه صديقها

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