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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حرب ستات.. شقيقة ميجان ماركل تهاجمها وتقاضيها بسبب التشهير بسمعتها

سامانثا ماركل
سامانثا ماركل

زعمت سامانثا ماركل، أخت ميجان ماركل غير الشقيقة، أن دوقة ساسكس شوهت سمعتها من أجل 'التستر' على قصة 'الخرق الزائفة إلى الثراء' التي ذكرتها سامنثا في كتابها حيث سردت فيه تفاصيل لاول مرة.

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وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، ظهرت سامانثا ماركل، البالغة من العمر 58 عامًا ، مع محاميها يوم الأربعاء في جلسة استماع افتراضية للمحكمة بشأن قضية التشهير ضد شقيقتها الشهيرة.

وزعم محاميها أن ميجان 'ألقي القبض عليها' ولجأت إلى 'إهانة أختها' علانية لأنها هددت بفضحها.

زانتقد محامو ميجان ، الذين كانوا حاضرين أيضًا في الجلسة، المزاعم ووصفها بأنها 'غير مناسبة' و 'مسيئة' لنجم Suits السابق ، وطالبوا برفض القضية بسبب 'عيوبها القاتلة'.

وقالت القاضية شارلين إدواردز هانيويل إنها ستصدر حكمها لاحقًا لكنها اعترفت بأنها 'تكافح حقًا' لترى كيف نشرت ميجان البيانات.

وأطلقت سامانثا الدعوى العام الماضي مطالبة بتعويض قدره 75 ألف دولار عن مزاعم ميجان في مقابلة معها والأمير هاري عام 2021 مع أوبرا وينفري وسيرة البحث عن الحرية لعام 2020.

وبحسب سامانثا ، فإن المزاعم عرّضتها 'للإذلال والعار والكراهية على نطاق عالمي'.

ميجان أخت

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