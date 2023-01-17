مذيع بريطاني شهير يعتذر لـ هاري بعد مقاله المسيء عن زوجته ميجان

قال المذيع التلفزيوني البريطاني جيريمي كلاركسون إنه أرسل بالبريد الإلكتروني اعتذارًا إلى الأمير هاري وميغان بعد أن كتب في عمود في إحدى الصحف الوطنية أنه يأمل في أن تضطر دوقة ساسكس يومًا ما إلى السير عارياً في الشوارع.



كتب كلاركسون ، الذي اكتسب شهرة عالمية كمقدم لبرنامج 'توب جير' للسيارات ، في صحيفة ذا صن في ديسمبر أنه يكره ميغان على 'المستوى الخلوي' ، مما أدى إلى إدانة واسعة النطاق من السياسيين وأرباب عمله وحتى ابنته.

أصبح مقال رأي كلاركسون حول دوق ودوقة ساسكس هو أكثر المقالات شكوى من جانب منظم معايير الصحافة في بريطانيا ، حيث تم تلقي أكثر من 20 ألف شكوى.



ويوم الإثنين، ذكرت مجلة Variety أن Amazon Prime Video من المحتمل أن تنفصل عن Clarkson ، نقلاً عن مصادر قالت إن عملاق البث المباشر لن يعمل معه بعد موسمي 'The Grand Tour' و 'Clarkson’s Farm' اللذين تم تشغيلهما بالفعل.

لم ترد أمازون برايم ولا ممثل عن كلاركسون على الفور على طلب للتعليق.

وقال كلاركسون على إنستغرام يوم الاثنين 'اللغة التي استخدمتها في عمودي كانت مخزية' ، مضيفًا أنه أرسل اعتذاره صباح عيد الميلاد. 'أنا حقا آسف.'

تصدّر هاري وميغان عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم في الأسابيع الأخيرة بعد أن أصدر الزوجان سلسلة من Netflix ، وبعد ذلك كتاب هاري ، اتهموا فيه الصحافة الشعبية البريطانية بكراهية النساء والعنصرية.

وقال هاري لمحطة 'آي تي ​​في' التلفزيونية إن تعليقات كلاركسون لم تكن مروعة وجارحة فحسب ، بل إنها ستشجع الناس في جميع أنحاء العالم على الاعتقاد بأنه من المقبول 'معاملة النساء بهذه الطريقة'.

قال متحدث باسم هاري وميغان يوم الاثنين إنه بينما كان هناك اعتذار ، 'ما يتبقى هو نمطه الطويل الأمد في كتابة المقالات التي تنشر خطاب الكراهية ، ونظريات المؤامرة الخطيرة ، وكراهية النساء'.

وقال المتحدث: 'ما لم تتم كتابة كل قطعة من أعماله الأخرى' على عجل '، كما يقول ، فمن الواضح أن هذه ليست حادثة منعزلة يتم مشاركتها على عجل ، بل سلسلة من المقالات تمت مشاركتها بدافع الكراهية'.

في أعقاب رد الفعل الشعبي العنيف على نطاق واسع بعد نشر عموده ، قال كلاركسون في السابق إنه 'مرعوب لأنه تسبب في الكثير من الأذى'.

وقال يوم الاثنين إنه على الرغم من اعتذار صحيفة 'صن' وجهوده لشرح موقفه ، فإن أكثر من 60 نائبا بريطانيا 'طالبوا باتخاذ إجراء'.

وقال إن أصحاب العمل - المذيعين البريطانيين آي تي ​​في وأمازون - 'كانوا متوهجين'.

وقال كلاركسون في منصبه 'من الصعب أن تكون ممتعًا ويقظًا في نفس الوقت'.

'قريبًا جدًا الآن سأكون جدًا في المستقبل ، ربما سأكتب عن ذلك.'