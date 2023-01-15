400 صفحة.. الأمير هاري يحذف نصف مذكراته

خوفا من ألا يغفر له والده الملك وشقيقه، حذف الامير هاري نصف مذكراته أي حوالي 400 صفحة، كانت بهم معلومات محرجة عن الملك تشارلز الثالث والأمير ويليام أزالهما هاري قبل نشرهما من كتابه الاحتياطي الذي اثار ضجة واسعه في بريطانيا.

وفي تقرير عرضته قناة العربية الإخبارية؛ علق الأمير هاري هناك أشياء حدثت خاصة بيني وبين اخي وأحداث أخرى إلى حد ما بيني وبين والدي لا أريد أن يعرفها العالم لأنني اعتقد انهم لن يغفرا لي يوما.

كونوا أنقياء واعتذروا لميجان

طلب الأمير هاري من العائلة الملكية الإعتذار لزوجته ميجان ، متهما إياها بالتعاون مع الصحافة الصفراء من أجل تحسين سمعتها الملكية على حسابه هو وزوجته؛ وقصر بنجهام لا يزال صامتا منذ إصدار الكتاب والذي حقق مبيعات قياسية منذ أول يوم من عرضه تجاوزت 1.4 مليون نسخة في بريطانيا والعالم.