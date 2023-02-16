ثقبان في جمجمة امرأة عمرهما ١٣٠٠ عام.. ما القصة؟

عثر علماء على ثقبين في الجمجمة لامرأة إيطالية قبل وفاتها مما يشير إلى إصابتها بورم في المخ.

وأفاد موقع «Arkeonews» الإخباري بأن العلماء أوضحوا أن الجمجمة التي عثر عليها في كاستل تروسينو بإيطاليا تعود لامرأة عاشت قبل 1300 عام خضعت لعمليتي تثقيب للجمجمة كانت آخرها قبل وفاتها بوقت قصير.

كاشفين أن هذا الأمر يمكن أن يكون دليلا يشير إلى إصابتها بورم أو رض أو مرض خلقي أو أمراض أخرى. إذ لم تتأكد فرضيات أنها نوع من الطقوس أو أنها مرتبطة بدوافع قانونية، وذلك وفق ما نقلت وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية.



وفي هذا الاطار، تمكن الباحثون من معرفة كيف تغيرت تغذية وحياة هذه المرأة من تحليل أحد أسنانها.

علما ان منشورات العصور الوسطى تحتوي على وصف لاستخدام طريقة ثقب الجمجمة في العلاجات؛ لذا يعد اكتشاف الباحثين هو أول إثبات لاستخدام هذه الطريقة فعلا في تلك الحقب الزمنية